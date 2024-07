Nowy film z uniwersum „Władcy Pierścieni” opowie inną historię, niż się spodziewacie

To była kwestia czasu, zanim Warner zdecyduje wrócić do Śródziemia. Zaczęło się od zapowiedzi filmu animowanego „Wojna Rohirrimów”, który trafi na ekrany już w tym roku. Z kolei kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się o „Gollumie”. Oryginalna trylogia „Władcy” to według wielu widzów najlepsze filmy fantasy w historii. I słusznie - choć, niestety, konkurencja nie jest zbyt duża. Po cichu marzę sobie o zupełnie nowych, świeżych fantastycznych projektach, które niekoniecznie rozgrzebują popularne i dość już wyeksploatowane marki. Nie oznacza to jednak, że na nowe produkcje „LotR” nie czekam z niecierpliwością, mimo obaw związanych z Serkisem-reżyserem i pamięci o tym, że „Hobbity” to przeciętniaki.



Tymczasem Serkis ujawnił, że fabuła jego filmu znacznie różni się od tego, co podobno przewiduje wielu fanów.