Właśnie obejrzałem najlepszy horror roku. Ten neonowy koszmar to prawdziwa petarda

"MaXXXine" to najbardziej wściekła część horrorowej trylogii Ti Westa. W dwóch poprzednich odsłonach reżyser opowiadał o wyparciu. W "Pearl" tytułowa bohaterka musi podporządkowywać się despotycznej matce, zamiast gonić za marzeniami, co prowadzi do masakry. W "X" nagrywane pod jej nosem porno staje się katalizatorem seksualnej żądzy, której mąż nie jest w stanie zaspokoić, co również prowadzi do masakry. Oba filmy potrzebowały nadbudowy i w połowie dochodziło w nich do gatunkowej wolty. Tym razem akcenty są już lepiej poukładane, przez co produkcja od początku do samego końca okazuje się nad wyraz agresywna. W końcu, kiedy nie ma już represji indywidualnych potrzeb, można zaczynać... orgię!



Akcja rozgrywa się w 1985 roku, sześć lat po masakrze przedstawionej w "X". W branży filmów dla dorosłych tytułowa bohaterka osiągnęła już wszystko. Teraz rusza na podbój Hollywood. W Los Angeles chodzi na castingi i w końcu udaje jej się zrobić dobre wrażenie na reżyserce horroru "Purytanka 2". Dostaje rolę, ale wtedy przeszłość zaczyna się o nią upominać. Ktoś zaczyna mordować jej przyjaciół. West zadaje tu więc podobne pytania co w "Pearl". Jak daleko jesteś w stanie się posunąć, żeby spełnić swoje marzenia?