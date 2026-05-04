Diabeł ubiera się u Prady 2 roi się od gości. Rozpoznasz wszystkich?
„Diabeł ubiera się u Prady 2” - sequel, na który czekaliśmy ponad dwie dekady - podobnie jak „jedynka” pęka w szwach od gościnnych występów. Ba, tym razem jest ich znacznie, znacznie więcej niż poprzednio. Część z nich to małe, ale zauważalne role epizodyczne, inne to drobne cameos w tle, które wyłapią tylko najuważniejsi widzowie. W tym tekście podjęliśmy próbę wskazania każdego z nich.
„Diabeł ubiera się u Prady 2” to sequelowy fenomen - kontynuacja, zdawałoby się, zupełnie niepotrzebna, powrót do popularnego kiedyś tytułu, który sprawiał wrażenie nieco już zapomnianego, nieprzystającego do współczesności. A jednak pozory potrafią mylić: okazało się, że cała masa widzów nie mogła się doczekać, by sprawdzić, co po 20 latach słychać u Andy Sachs (Anne Hathaway), Mirandy Priestly (Meryl Streep) i Emily Charlton (Emily Blunt). Co więcej - okazało się też, że mamy do czynienia z naprawdę udanym powrotem.
Podobnie jak kultowy poprzednik, również „Diabeł 2” wypełniony jest epizodycznymi występami gwiazd: od modelek (m.in. Ashley Graham), poprzez projektantek pokroju Donatelli Versace, aż po gwiazdy popu (Lady Gaga!). Wprawne oko może wychwycić niejedną znajomą twarz: oto one.
Diabeł ubiera się u Prady 2 - gościnne występy/cameo
- Donatella Versace - ikoniczna projektantka, niegdyś dyrektorka kreatywna rodzinnej marki. W filmie pojawia się u boku Emily; kobiety spotykają się na lunchu podczas Tygodnia Mody w Mediolanie, a przerywa im Andy prowadząca własne śledztwo.
- Marc Jacobs - projektant pojawia się w filmie jako on sam, obok innych postaci ze świata mody.
- Domenico Dolce - współzałożyciel włoskiego domu mody Dolce & Gabbana. Pojawia się w filmie jako gospodarz prawdziwego pokazu marki na sezon wiosna/lato 2026 „PJ Obsession” w Mediolanie.
- Law Roach - stylista gwiazd. Można go dostrzec podczas przyjęcia z okazji 75. urodzin Irva.
- Lady Gaga - gwiazda pop zagrała samą siebie w sekwencji obejmującej dłuższą interakcję z postacią Meryl Streep.
- Ciara - piosenkarka pojawiła się w sekwencji Met Gali.
- Amelia Dimoldenberg - prowadząca „Chicken Shop Date” również daje się zauważyć podczas Met Gali.
- Paige DeSorbo i Hannah Berner - prowadzące podcast „Giggly Squad” oraz celebrytki znane z programów Bravo - również.
- Ashley Graham - podobnie jak ta modelka.
- Rory McIlroy - dwukrotny zwycięzca turnieju Masters, golfista PGA, wraz z żoną Ericą, rozmawiają podczas gali z chłopakiem Emily Charlton, Benjim Barnesem (Justin Theroux).
- Kara Swisher - znana dziennikarka technologiczna należy do elitarnego grona zaproszonych na spotkanie u Mirandy w Hamptons.
- Jenna Bush Hager - córka byłego prezydenta George’a W. Busha i współprowadząca programu „Today” również otrzymuje to zaproszenie.
- Karl-Anthony Towns, gwiazdor New York Knicks, także pojawia się na lunchu w Hamptons; Andy zamienia z nim kilka słów (ciekawostka: Hathaway jest oddaną fanką Knicksów).
- Jon Batiste - muzyk nagrodzony Grammy i Oscarem uatrakcyjnia ten sam lunch.
- Suleika Jaouad - autorka, dziennikarka, mówczyni motywacyjna pojawia się obok Jona.
- Ronny Chieng również pojawia się w scenie w Hamptons - to korespondent i prowadzący „The Daily Show”.
- Tina Brown - wpływowa postać świata mediów (tak, znowu lunch). To była redaktorka „Vanity Fair” i założycielka oraz pierwsza redaktor naczelna „The Daily Beast”.
- Toni Adeyemi - ta scenarzystka, autorka i nauczycielka pisania, zaliczyła niewielki występ w filmie.
- Heidi Klum pojawia się podczas wielkiego pokazu mody „Runway” w Mediolanie - i nic dziwnego. Trudno wyobrazić sobie modową galę bez jej obecności.
- Naomi Campbell, siłą rzeczy, zobaczycie w tej samej scenie.
- Calum Harper - pochodzący z Gloucester model zgromadził ponad 2,7 miliona obserwujących na TikToku i chodził po wybiegach dla marek takich jak Gucci, Zegna czy MSGM.
- Anok Yai - wybrana Modelką Roku 2025 supermodelka, pojawia się za kulisami pokazu „Runway”. To jedna z najbardziej rozchwytywanych twarzy w branży.
- Winnie Harlow - ta modelka również gra samą siebie, można ją zobaczyć podczas montażu z Mediolańskiego Tygodnia Mody.
- Karolína Kurková - supermodelka pojawia się w efektownej scenie otwierającej film, pozując obok innych modelek.
- Jia Tolentino, ceniona dziennikarka „The New Yorker”, również ma w filmie drobne cameo.
Na ekranie miała pojawić się również Sydney Sweeney (grająca samą siebie), jednak scena z jej udziałem nie trafiła do ostatecznej wersji obrazu.
W filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2” Andy zostaje ponownie zatrudniona w fikcyjnym magazynie modowym Runway - tym razem jako szefowa działu reportaży. W efekcie ponownie trafia w strefę wpływów despotycznej szefowej pisma, Mirandy Priestly. Zadaniem bohaterki jest wzmocnić prestiż redakcyjny Runway - by to osiągnąć, będzie musiała współpracować z Mirandą znacznie bliżej niż poprzednio. Nie ma innego wyjścia - wziąwszy pod uwagę nową epokę i zawirowania na płaszczyźnie właścicielskiej, przetrwanie tej marki wisi na włosku. A samej Mirandzie grozi zawodowy kres.
