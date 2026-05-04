REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Diabeł ubiera się u Prady 2 roi się od gości. Rozpoznasz wszystkich?

„Diabeł ubiera się u Prady 2” - sequel, na który czekaliśmy ponad dwie dekady - podobnie jak „jedynka” pęka w szwach od gościnnych występów. Ba, tym razem jest ich znacznie, znacznie więcej niż poprzednio. Część z nich to małe, ale zauważalne role epizodyczne, inne to drobne cameos w tle, które wyłapią tylko najuważniejsi widzowie. W tym tekście podjęliśmy próbę wskazania każdego z nich.

Michał Jarecki
diabeł ubiera się u prady 2 występy gościnne cameo
REKLAMA

„Diabeł ubiera się u Prady 2” to sequelowy fenomen - kontynuacja, zdawałoby się, zupełnie niepotrzebna, powrót do popularnego kiedyś tytułu, który sprawiał wrażenie nieco już zapomnianego, nieprzystającego do współczesności. A jednak pozory potrafią mylić: okazało się, że cała masa widzów nie mogła się doczekać, by sprawdzić, co po 20 latach słychać u Andy Sachs (Anne Hathaway), Mirandy Priestly (Meryl Streep) i Emily Charlton (Emily Blunt). Co więcej - okazało się też, że mamy do czynienia z naprawdę udanym powrotem.

Podobnie jak kultowy poprzednik, również „Diabeł 2” wypełniony jest epizodycznymi występami gwiazd: od modelek (m.in. Ashley Graham), poprzez projektantek pokroju Donatelli Versace, aż po gwiazdy popu (Lady Gaga!). Wprawne oko może wychwycić niejedną znajomą twarz: oto one.

REKLAMA

Diabeł ubiera się u Prady 2 - gościnne występy/cameo

  • Donatella Versace - ikoniczna projektantka, niegdyś dyrektorka kreatywna rodzinnej marki. W filmie pojawia się u boku Emily; kobiety spotykają się na lunchu podczas Tygodnia Mody w Mediolanie, a przerywa im Andy prowadząca własne śledztwo.
  • Marc Jacobs - projektant pojawia się w filmie jako on sam, obok innych postaci ze świata mody.
  • Domenico Dolce - współzałożyciel włoskiego domu mody Dolce & Gabbana. Pojawia się w filmie jako gospodarz prawdziwego pokazu marki na sezon wiosna/lato 2026 „PJ Obsession” w Mediolanie.
  • Law Roach - stylista gwiazd. Można go dostrzec podczas przyjęcia z okazji 75. urodzin Irva.
  • Lady Gaga - gwiazda pop zagrała samą siebie w sekwencji obejmującej dłuższą interakcję z postacią Meryl Streep.
  • Ciara - piosenkarka pojawiła się w sekwencji Met Gali.
  • Amelia Dimoldenberg - prowadząca „Chicken Shop Date” również daje się zauważyć podczas Met Gali.
  • Paige DeSorbo i Hannah Berner - prowadzące podcast „Giggly Squad” oraz celebrytki znane z programów Bravo - również.
  • Ashley Graham - podobnie jak ta modelka.
  • Rory McIlroy - dwukrotny zwycięzca turnieju Masters, golfista PGA, wraz z żoną Ericą, rozmawiają podczas gali z chłopakiem Emily Charlton, Benjim Barnesem (Justin Theroux).
REKLAMA
  • Kara Swisher - znana dziennikarka technologiczna należy do elitarnego grona zaproszonych na spotkanie u Mirandy w Hamptons.
  • Jenna Bush Hager - córka byłego prezydenta George’a W. Busha i współprowadząca programu „Today” również otrzymuje to zaproszenie.
  • Karl-Anthony Towns, gwiazdor New York Knicks, także pojawia się na lunchu w Hamptons; Andy zamienia z nim kilka słów (ciekawostka: Hathaway jest oddaną fanką Knicksów).
  • Jon Batiste - muzyk nagrodzony Grammy i Oscarem uatrakcyjnia ten sam lunch.
  • Suleika Jaouad - autorka, dziennikarka, mówczyni motywacyjna pojawia się obok Jona.
  • Ronny Chieng również pojawia się w scenie w Hamptons - to korespondent i prowadzący „The Daily Show”.
  • Tina Brown - wpływowa postać świata mediów (tak, znowu lunch). To była redaktorka „Vanity Fair” i założycielka oraz pierwsza redaktor naczelna „The Daily Beast”.
  • Toni Adeyemi - ta scenarzystka, autorka i nauczycielka pisania, zaliczyła niewielki występ w filmie.
  • Heidi Klum pojawia się podczas wielkiego pokazu mody „Runway” w Mediolanie - i nic dziwnego. Trudno wyobrazić sobie modową galę bez jej obecności.
  • Naomi Campbell, siłą rzeczy, zobaczycie w tej samej scenie.
  • Calum Harper - pochodzący z Gloucester model zgromadził ponad 2,7 miliona obserwujących na TikToku i chodził po wybiegach dla marek takich jak Gucci, Zegna czy MSGM.
  • Anok Yai - wybrana Modelką Roku 2025 supermodelka, pojawia się za kulisami pokazu „Runway”. To jedna z najbardziej rozchwytywanych twarzy w branży.
  • Winnie Harlow - ta modelka również gra samą siebie, można ją zobaczyć podczas montażu z Mediolańskiego Tygodnia Mody.
  • Karolína Kurková - supermodelka pojawia się w efektownej scenie otwierającej film, pozując obok innych modelek.
  • Jia Tolentino, ceniona dziennikarka „The New Yorker”, również ma w filmie drobne cameo.

Na ekranie miała pojawić się również Sydney Sweeney (grająca samą siebie), jednak scena z jej udziałem nie trafiła do ostatecznej wersji obrazu.

W filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2” Andy zostaje ponownie zatrudniona w fikcyjnym magazynie modowym Runway - tym razem jako szefowa działu reportaży. W efekcie ponownie trafia w strefę wpływów despotycznej szefowej pisma, Mirandy Priestly. Zadaniem bohaterki jest wzmocnić prestiż redakcyjny Runway - by to osiągnąć, będzie musiała współpracować z Mirandą znacznie bliżej niż poprzednio. Nie ma innego wyjścia - wziąwszy pod uwagę nową epokę i zawirowania na płaszczyźnie właścicielskiej, przetrwanie tej marki wisi na włosku. A samej Mirandzie grozi zawodowy kres.

Film obejrzycie w kinach.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Michał Jarecki
04.05.2026 15:36
Tagi: Kinomodelkishow-biznes
Najnowsze
15:36
Diabeł ubiera się u Prady 2 od gości. Rozpoznasz wszystkich?
Aktualizacja: 2026-05-04T15:36:00+02:00
14:41
Kogo zobaczymy na Met Gali 2026? Nie zabraknie wielkich gwiazd
Aktualizacja: 2026-05-04T14:41:03+02:00
12:18
O co chodzi z krukami w serialu Stamtąd? Nie chodzi tylko o strach
Aktualizacja: 2026-05-04T12:18:18+02:00
11:48
Będzie 2. sezon Człowieka w ogniu? Serial Netfliksa rozbił bank
Aktualizacja: 2026-05-04T11:48:34+02:00
11:23
Kiedy Met Gala 2026? Wielkie wydarzenie lada moment
Aktualizacja: 2026-05-04T11:23:27+02:00
10:25
Co obsada Harry’ego Pottera w ogóle robi w tym miejscu? Wyciekły zdjęcia
Aktualizacja: 2026-05-04T10:25:13+02:00
8:48
Widzowie Netfliksa kochają takie thrillery. Nie ma lepszego serialu
Aktualizacja: 2026-05-04T08:48:36+02:00
22:00
Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2026-05-03T22:00:59+02:00
19:33
Nowy serial akcji rozpala widzów Netfliksa. Pierwsza adaptacja tej książki też parzy
Aktualizacja: 2026-05-03T19:33:00+02:00
17:47
Romansidło od Colleen Hoover podbija SkyShowtime. Miło was zaskoczy
Aktualizacja: 2026-05-03T17:47:00+02:00
16:33
The Boys kończą jak Gwiezdne wojny i Gra o tron. A szkoda
Aktualizacja: 2026-05-03T16:33:00+02:00
15:41
Nowy serial akcji Netfliksa w 24 godziny zajął 1. miejsce w serwisie
Aktualizacja: 2026-05-03T15:41:25+02:00
14:38
X-Men ’97 nabiera kształtów. Kiedy premiera 2. sezonu? 
Aktualizacja: 2026-05-03T14:38:12+02:00
13:31
Genialny serial ze świata Star Wars dostępny za darmo. Sprawdźcie
Aktualizacja: 2026-05-03T13:31:37+02:00
12:49
Zwierzogród ma konkurencję. Obejrzałem znakomity film Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-03T12:49:34+02:00
10:13
Kiedy premiera Love is Blind: Polska? Netflix już się rozgrzewa
Aktualizacja: 2026-05-03T10:13:00+02:00
8:15
Czy The Expanse wróci z 7. sezonem? Twórcy odpowiadają
Aktualizacja: 2026-05-03T08:15:00+02:00
8:01
Uwielbiany kryminał Netfliksa wraca po 5 latach przerwy. Serwery padną
Aktualizacja: 2026-05-03T08:01:00+02:00
7:17
O której godzinie Majówka na Molo z TVP? Wspaniała lista gwiazd
Aktualizacja: 2026-05-03T07:17:00+02:00
5:52
Kiedy premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień? Ile będzie trwał?
Aktualizacja: 2026-05-03T05:52:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA