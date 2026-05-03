REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Uwielbiany kryminał Netfliksa wraca po 5 latach przerwy. Serwery padną

Użytkownicy Netfliksa pięć lat trwali w napięciu. Ich męki wreszcie dobiegają końca. Nowe odcinki hitowego kryminału w końcu nadchodzą. Czy serwery platformy wytrzymają premierę 2. sezonu "Kasztanowego ludzika"?

Rafał Christ
kasztanowy ludzik 2 sezon kryminał netflix co obejrzeć
REKLAMA

Mocne premiery to specjalność Netfliksa. Nie ma tygodnia, żeby na platformę nie wpłynął wyczekiwany film lub serial. Nawet w mijającym tygodniu mieliśmy tego przykład. Serwis wręcz zapłonął, gdy "Człowiek w ogniu" wpadł na niego, aby dokonać brutalnej zemsty. Nowa adaptacja powieści A.J. Quinnella z miejsca przypadła do gustu użytkownikom usługi. Cieszy się aktualnie ogromnym wzięciem.

Ale przecież nie można ciągle oglądać tego samego. Netflix doskonale zdaje sobie z tego sprawę, więc wyciąga z rękawa kolejne głośne nowości. Tym bardziej że właśnie rozpoczął się kolejny miesiąc. Tym bardziej platforma chce porwać swoich użytkowników. I znalazła dobry sposób, żeby to zrobić. Szykuje premierę, na którą wszyscy czekaliśmy pięć lat.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

"Kasztanowy ludzik" zadebiutował na Netfliksie jeszcze w 2021 roku. Użytkownicy z całego świata od razu się na niego rzucili. Nic dziwnego. Uwielbiają przecież nordic noir. A tym wypadku mamy właśnie do czynienia z mrocznym kryminałem osadzonym w duńskich realiach. Śledzimy w nim losy śledczych, którzy próbują rozwiązać zagadkę brutalnego morderstwa. Ktoś zostawił martwą dziewczynę na placu zabaw i zawiesił nad nią ludzika z kasztanów. Co to oznacza? Oczywiście, trzymającą w napięciu opowieść.

Znamy seriale, które trzymają widzów w napięciu przez wszystkie odcinki. Ale "Kasztanowy ludzik" trzyma w napięciu użytkowników Netfliksa do dzisiaj. Serio! Fani, których od czasu premiery mnóstwo się nazbierało, o nim nie zapomnieli. Dlatego wybuchł taki entuzjazm, gdy okazało się, że nadchodzi 2. sezon. Będzie on co prawda dotyczył zupełnie nowego morderstwa, ale jednak w śledztwie mają pobrzmiewać wątki z przeszłości.

Relacje między znanymi nam detektywami stają się coraz bardziej napiętę, gdy zaczynają się poszukiwania 41-letniej kobiety. Policja analizuje jej cyfrowe ślady i okazuje się, że od miesięcy była prześladowana - kroś ją obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a nawet pozornie niewinną dziecięcą rymowanka. Ofiara zostaje znaleziona martwa. Wtedy główni bohaterowie odkrywają związki z zabójstwem licealistki sprzed lat. Co łączy obie ofiary? Ach, obyśmy to odkrywali z takim samym napięciem jak przed pięcioma laty.

Pięć lat to jednak długo. W przypadku przerw między serialami wręcz zbyt długo. Wiele szczegółów może umknąć. Na szczęście pozostaje jeszcze sporo czasu, aby 1. sezon "Kasztanowego ludzika" sobie przypomnieć. Nowa odsłona zadebiutuje na Netfliksie dopiero w najbliższy czwartek. A kiedy już to się stanie fanom pozostanie obejrzeć wszystkie odcinki na raz. I trzymać kciuki, żeby serwery platformy wytrzymały zainteresowanie produkcją.

Po połowie dekady oczekiwania nie należy się spodziewać, że użytkownicy Netfliksa zechcą sobie 2. sezon "Kasztanowego ludzika" dawkować. Przecież dobrze wiemy jacy oni są. Zechcą bindżować całą nową odsłonę nawet kosztem snów. Dlatego dobrze, że to nie jedyna premiera platformy w nadchodzącym tygodniu. Jak zwykle, będzie znacznie więcej rzeczy do oglądania. Nudzić się więc nie będziecie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Supernova: Genesis 27/4/2026
  • Pójdziesz do piekła 27/4/2026
  • Czy powinnam wyjść za mordercę? 29/4/2026
  • Je m’appelle Agneta 29/4/2026
  • Człowiek w ogniu 30/4/2026
  • Zięć 01/05/2026
  • Moja kochana panienka 01/05/2026
  • W cudzej skórze 01/05/2026
  • Gloria 01/05/2026
  • Dziewczyna moich koszmarów 01/05/2026
  • Moje najlepsze wesele 01/05/2026
  • Kolory miłości 01/05/2026
  • Córka mojego szefa 01/05/2026
  • Mutant 01/05/2026
  • Nawiedzona znaleziona 01/05/2026
  • Rockefeller Plaza 30: Sezony 1-7 01/05/2026
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Dr Seuss: Przygody Hortona: Sezon 2 04/05/2026
  • Funny AF with Kevin Hart 05/05/2026
  • Odliczanie: Rousey vs. Carano 06/05/2026
  • Koszmarni eks: Sezon 2 06/05/2026
  • Love is Blind: Polska 06/05/2026
  • Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/05/2026
  • Łączy nas krew 07/05/2026
  • Legendy 07/05/2026
  • Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego 07/05/2026
  • Niezwykle szlachetne stworzenia 08/05/2026
  • Dziękuję, następny: Sezon 3 08/05/2026
  • Mój królewski wróg 08/05/2026
  • Zabójcze ciało 08/05/2026
  • Oczy anioła 08/05/2026
REKLAMA
Rafał Christ
03.05.2026 08:01
Tagi: Co obejrzeć?KryminałySeriale Netflix
Najnowsze
7:17
O której godzinie Majówka na Molo z TVP? Wspaniała lista gwiazd
Aktualizacja: 2026-05-03T07:17:00+02:00
5:52
Kiedy premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień? Ile będzie trwał?
Aktualizacja: 2026-05-03T05:52:00+02:00
17:35
Książki na majówkę 2026. Idealne do czytania przy grillu
Aktualizacja: 2026-05-02T17:35:00+02:00
16:08
Netflix podjął decyzję w sprawie Opowieści z Narnii. Odważnie
Aktualizacja: 2026-05-02T16:08:12+02:00
14:46
HBO Max pokazało rozkład jazdy na maj 2026. Serial wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-05-02T14:46:06+02:00
12:43
Thrillery na długi weekend. TOP 5 filmów ze streamingu
Aktualizacja: 2026-05-02T12:43:00+02:00
11:09
To jeden z najlepszych kryminałów w historii. Zobaczycie go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-02T11:09:00+02:00
10:33
Nie ma mocnych na chłopaków Prime Video. Nawet film z kina ich nie pokonał
Aktualizacja: 2026-05-02T10:33:00+02:00
9:14
Użytkownicy Disney+ czekali na ten moment. Film wreszcie zadebiutował
Aktualizacja: 2026-05-02T09:14:00+02:00
9:07
Czujesz niedosyt thrillerów z gwiazdą Alfy? Serial Netfliksa obejrzysz ciurkiem
Aktualizacja: 2026-05-02T09:07:00+02:00
8:06
Fantasy Prime Video jest lepsze od Rodu smoka. A nowych odcinków już nie będzie
Aktualizacja: 2026-05-02T08:06:00+02:00
6:05
Czy będzie 3. sezon Teda? Wszystko się pozmieniało
Aktualizacja: 2026-05-02T06:05:00+02:00
19:22
Najlepsze miniseriale, które obejrzysz w jeden weekend. Kryminały, thrillery, na faktach
Aktualizacja: 2026-05-01T19:22:00+02:00
16:08
W HBO Max zrobiło się gorąco. Widzowie rzucą się ten film
Aktualizacja: 2026-05-01T16:08:00+02:00
15:36
Komedia w sam raz na majówkę? Taka przyjemność jest na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-05-01T15:36:00+02:00
14:27
Gdyby Na noże było o artystach, to wyglądałoby tak. Kryminał w CANAL+ zachwyca
Aktualizacja: 2026-05-01T14:27:00+02:00
13:39
Najlepsze filmy i seriale fantasy z Prime Video. 5 tytułów na weekend
Aktualizacja: 2026-05-01T13:39:39+02:00
12:34
Netflix ulepsza aplikację mobilną. Nowości dla użytkowników
Aktualizacja: 2026-05-01T12:34:00+02:00
11:11
50 nowości wleciało z hukiem na Prime Video. Są tu kultowe filmy
Aktualizacja: 2026-05-01T11:11:00+02:00
10:46
Szkoła uwodzenia trafiła na Netfliksa. Gdzie obejrzeć 1. część serii?
Aktualizacja: 2026-05-01T10:46:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA