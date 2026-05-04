O co chodzi z krukami w serialu Stamtąd? Nie chodzi tylko o strach

Ładowanie...

W 4. sezonie "Stamtąd" bohaterowie zmagają się z coraz trudniejszą egzystencją w miasteczku. Tabitha, Julie i Ethan zmagają się ze skutkami i konsekwencjami tego, co spotkało Jima. Człowiek w Żółci przenika do społeczności pod postacią Sophie i stopniowo zaczyna wcielać w życie swój plan, który prawdopodobnie ma na celu zniszczyć mieszkańców, doprowadzić ich na skraj, a tych, którzy dążą do prawdy o miejscu, w którym się znajdują, odciągnąć od niej jak najmocniej. W końcu "wiedza kosztuje", jak mogliśmy zobaczyć w ostatnim epizodzie.

REKLAMA

Kruki znów straszą. To ptasie zwiastuny śmierci

Kruki to jedne z najchętniej "używanych" w popkulturze ptaków. Dlaczego? Odpowiedź jest wręcz banalnie prosta - zwierzę to jest bowiem powszechnie uznawane za symbol śmierci, cierpienia, nieszczęścia, choroby, zarazy, zaświatów. Obecność kruka równa się zwiastowaniu czy zapowiedzi tego, co najgorsze. W pewnych kulturach jest uznawany też za magiczne zwierzę, swego rodzaju przewodnika między światem ludzkim a duchowym. Nic dziwnego, że kino nieraz wybierało właśnie tego ptaka jako "cichego" bohatera, który jest równoznaczny z mrokiem - przykład tego mogliśmy zauważyć chociażby w ubiegłorocznym "Czasie kruka" z Benedictem Cumberbatchem, gdzie krukopodobne stworzenie było dla głównego bohatera przewodnikiem po żałobie spowodowanej śmiercią żony.

Wracając jednak do "Stamtąd" - kruki i tu odgrywają bardzo istotną rolę. Ukazują się bohaterom, którzy właśnie trafili do miasteczka. Pamiętamy to chociażby z pierwszego sezonu, gdy Matthewsowie ujrzeli powalone drzewo, a chwilę później - skrzeczącą i latającą w ich pobliżu chmarę ptaków. Gdy bohaterowie trafiają do miasta, dowiadują się, że w podobnej sytuacji znalazł się każdy, kto był wcześniej na ich miejscu. Taki stan rzeczy chyba nikogo nie dziwi - łatwo odczytać tu obecność kruków przy drzewie, jako swego rodzaju sygnał, który brzmi: "w tym miejscu nie spotka was nic dobrego - jedynie cierpienie, nieszczęście i śmierć". Biorąc pod uwagę większość wydarzeń, które miały miejsce w miasteczku, nie jest to kłamstwo - poza nielicznymi miłymi, wspólnotowymi momentami, życie tam jest podszyte strachem, zmęczeniem i pragnieniem uwolnienia się z piekła przez bohaterów.

Kruki zdążyły się nieraz jeszcze pojawić w trakcie kolejnych sezonów (np. gdy w trakcie stawiania Fatimie tarota ptak wleciał w okno domu kolonialnego), ale w najnowszym odcinku zaznaczyły swoją obecność w wyjątkowo mocny sposób - przerywając pogrzeb Jima i we wręcz masowej liczbie przelatując blisko grobu i osiadając w bliskiej odległości od niego oraz zgromadzonych wokół członków społeczności. Istnieje więc zasadna teoria, że kieruje nimi złowrogi byt rządzący całym miasteczkiem, a zatem Człowiek w Żółci, ukryty pod postacią Sophie. To byłoby absolutnie możliwe - używałby on kruków do "wjechania na psychikę" mieszkańcom, pozbawiania ich nadziei, zwiastowania nadchodzącej zagłady.

Biorąc pod uwagę symbolikę ptaków oraz historię bohaterów, moment w którym przylatują one w trakcie pogrzebu Jima jest wyjątkowo mocny - to znak, że śmierć i cierpienie wisi nad bohaterami, niezależnie od tego, kto jaką rolę odgrywa. Jeśli będą chcieli podążyć drogą Jima i szukać rozwiązań mogących przybliżyć mieszkańców do ucieczki, podzielą jego los. Istnieje jednak też inna opcja, podnoszona m.in. na Reddicie - w jej myśl kruki miałyby działać przeciwko Człowiekowi w Żółci, a na korzyść mieszkańców - ostrzegając ich przed tym, co może się wydarzyć, sygnałami, żeby przemyśleli, co chcą dalej zrobić, bo nierozważny ruch może ich słono kosztować. Niektórzy nawet twierdzą, że kruki mogą być wcieleniami tych, którzy już w miasteczku umarli. Choć minimum logiki to ma, nie jestem jednak przekonany do tej, konkretnej wersji. Kto wie, może czas ją zweryfikuje?

Trzeci odcinek "Stamtąd" jest bogatszy od poprzednich w straszne, horrorowe sceny, a ta z udziałem kruków to jedna z nich. Jeśli ktoś narzekał, że serial nie może się rozkręcić, to najnowszy epizod zdaje się pokazywać wątpiącym, że nic bardziej mylnego.

Pierwsze trzy odcinki 4. sezonu "Stamtąd" są dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 04.05.2026 12:18

Ładowanie...