Ładowanie...

Bo "Człowiek w ogniu" A.J. Quinnella sam w sobie świetnie się broni. To pulpowa powieść sensacyjna, grająca na najniższych instynktach czytelnika - poczuciu krzywdy i palącej potrzebie wymierzenia sprawiedliwości. Głównym bohaterem jest były żołnierz i najemnik. Creasy to istna maszyna do zabijania. Teraz jednak sięga dna. Między jednym drinkiem a drugim łapie fuchę niańki, a raczej ochroniarza młodej dziewczyny. Wbrew sobie zaprzyjaźnia się z nastolatką, dlatego gdy ktoś ją porywa, a on sam zostaje postrzelony, postanawia jak najszybciej wrócić do formy i za wszelką cenę ją uratować. Nie zamierza przy tym próbować przemówić przestępcom do rozsądku. Jest przecież typem, który do gadatliwych nie należy. Językiem przemocy posługuje się za to jak nikt inny.



I można w "Człowieku w ogniu" dostrzec materiał na może nie tyle widowiskowy, ale na pewno bombastyczny film akcji, jak to zrobił Tony Scott. Reżyser prowadzi opowieść w sposób przesadzony, wręcz ekstrawagancki. Teledyskowo-szarpanym montażem oddaje chaos, w jakim funkcjonuje grany przez Denzela Washingtona bohater, rozsmakowując się przy tym w przemocy. Jako zaktualizowana wersja tej samej historii serial Netfliksa jest już bardziej konwencjonalny, stonowany i bardziej skupiony na sensacyjnych atrakcjach. A jak do literackiego oryginału podchodzi pierwsza adatpacja?

REKLAMA

Człowiek w ogniu - film akcji na weekend

Oczywiście, że w "Człowieku w ogniu" z 1984 roku akcja też musi być. Ona jest przecież wpisana w DNA literackiego oryginału. W końcu Creasy jest jednym z ogniw ewolucji archetypu wędrownego egzekutora sprawiedliwości - znajduje się gdzieś między figurą jeźdźca znikąd a Jackiem Reacherem. Musi więc umieć w rozróbę. W tym wypadku robi ją po prostu na mniejszą skalę, niż jesteśmy do tego dzisiaj przyzwyczajeni. O ile film Tony'ego Scotta czy serial Netfliksa płoną, o tyle on się jedynie tli. Oferując oczywiście coś w zamian.

Pierwsza adaptacja "Człowieka w ogniu" rozpoczyna się od śmierci głównego bohatera. Creasy umiera, a my cofamy się w czasie, żeby zobaczyć jak do tego doszło. Stojący za kamerą Elie Chouraquai trzyma widzów za gardło, każąc kibicować bohaterowi naznaczonemu fatalizmem swojego losu. Robi to utrzymując swoją opowieść w stylu noir, wplatając w nią nawet oldschoolowe motywy narracyjne. Pokazuje gazety, których nagłówki wypełniają fabularne luki między kolejnymi scenami. W międzyczasie pozwala byłemu żołnierzowi, snuć się po Włoszech, szukając porywaczy. Creasy chodzi od jednego przestępcy do drugiego, każdego torturując i wyciągając z niego potrzebne informacje.

Wcielający się w główną rolę Scott Glenn nie jest twardym Denzelem Washingtonem, który z zaciętą miną rozprawia się z kolejnymi porywaczami. Nie ma nawet na tyle brawury, żeby wsadzić jednemu ładunek wybuchowy w odbyt. Jest jednak zdeterminowany i pewny swego, ale jednocześnie bije od niego niewysłowiony ból. Rusza do walki nie będąc nawet w pełni sprawnym po postrzale, przec co zmienia się z zimnego zawodowca w człowieka rozpalonego emocjami. Dokonując zemsty musi pokonywać ograniczenia swego ciała, co kosztuje go mnóstwo widocznego na twarzy aktora wysiłku. To bohater wciąż całkiem prosty, ale już znacznie bardziej ludzki i bardziej zniuansowany od swoich późniejszych ekranowych reinkarnacji.

Jest wybuch, jest strzelanina, jest walka - sensacyjnych atrakcji nie brakuje, ale jednak pierwszy "Człowiek w ogniu" okazuje się bardziej refleksyjny od późniejszych adaptacji powieści Quinnella. Zahacza wręcz o melancholię i nie stroni od melodramatyzmu. Na koniec osładza nieco swój wydźwięk, ale wcześniej rozsmakowuje się w mroku. Sprawdza się przez to całkiem nieźle. Nie przekonacie się jednak o tym na Netfliksie. W przeciwieństwie do wersji z Denzelem Washingtonem i serialu, film z 1987 roku nie jest dostępny w ofercie streamingowego giganta. Za dodatkową opłatą możecie go jednak obejrzeć na Apple TV.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

"CZŁOWIEKA W OGNIU" OBEJRZYSZ NA: CZŁOWIEK W OGNIU Apple TV+

REKLAMA

Więcej o filmach akcji poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 03.05.2026 19:33

Ładowanie...