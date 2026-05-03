X-Men ’97 nabiera kształtów. Kiedy premiera 2. sezonu? 

„X-Men ’97” to najlepsza produkcja ze świata Marvela od bardzo dawna. Niestety bardzo długo musimy czekać na 2. sezon. Kiedy możemy się go spodziewać? Wygląda na to, że już niedługo.  

Konrad Chwast
Serial animowany „X-Men ’97” zadebiutował w 2024 roku. W zasadzie po kilku pierwszych odcinkach jasne stało się, że niepozorna produkcja to nie tylko odcinanie kuponów od kultowej serii z lat 90. Przypomnijmy, że „X-Men ’97” to w gruncie rzeczy kontynuacja wybitnej animacji dla dzieci emitowanej w latach 1992-1997.  

Nowy serial okazał się nie tylko znacznie bardziej dojrzały niż jego poprzednik, ale również we wspaniały sposób wykorzystywał i przetwarzał motywy i wątki, które przez ostatnie lata przewijały się w komiksach.  

X-Men ’97  - kiedy 2. sezon?

Wszystko co dobre, musi jednak szybko się kończyć, bo „X-Men ’97” po emisji 10 odcinków zapadł się pod ziemię. Problem był poważny i wynikał z tego, że na tydzień przed premierą 1. sezonu Disney zwolnił... jego twórcę, czyli Beau DeMayo. Dlaczego? Oficjalnie nie wiemy, ale w tle były zarzuty o niewłaściwe zachowanie w pracy, plotki mówiły o molestowaniu. DeMayo wszystkiemu zaprzeczył i twierdzi, że Disney zaczął go represjonować z zupełnie innych powodów. 

Wiemy jednak, że 2. sezon był już w zasadzie napisany. Jednak Disney po zwolnieniu DeMayo zdecydował się przepisać go i przeorganizować pracę przy serialu. Choć animacja tego typu, przy możliwościach produkcyjnych korporacji, mogłaby ukazywać się co roku, na kolejny sezon czekamy już 2. rok.  

Coś jednak ewidentnie się dzieje, bo Disney coraz śmielej pokazuje grafiki z animacji, a w dodatku wiemy, że w czerwcu 2026 roku kontynuacja zostanie pokazana podczas Tribeca Festival. Na nowojorskiej imprezie zostaną pokazane pierwsze odcinki. Może to oznaczać, że kolejne epizody zobaczymy już niebawem. Plotki mówiły o tym, że 2. sezon „X-Men ’97” może pojawić się latem 2026 r. Gdybym miał obstawiać, to założyłbym, że nowy sezon zobaczymy w czerwcu lub w lipcu 2026. Czekam.  

03.05.2026 14:38
