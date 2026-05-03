Kiedy premiera Love is Blind: Polska? Netflix już się rozgrzewa

Wiele programów doczekało się wersji rozgrywających się w innych krajach - mowa tu m.in. o "Tańcu z gwiazdami", "The Voice", czy "Love Island". Podobny los spotkał dość nowe reality show dla singli - "Love is Blind", które po raz pierwszy zostało wypuszczone w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych. Śladem Ameryki podążyły m.in. Argentyna, Brazylia, Francja, Szwecja, Meksyk, Włochy i Japonia. Teraz do tego grona dołączy Polska.

Love is Blind: Polska - kiedy premiera nowego reality show?

"Love is Blind" szybko stało się światowym fenomenem, m.in. ze względu na swój koncept. Uczestnicy oraz uczestniczki najpierw spotykają się bowiem w specjalnych kabinach i rozmawiają, nie widząc siebie nawzajem. W ramach tego eksperymentu próbują zbudować relacje wyłącznie na bazie rozmów. Potem, jeśli nawiążą emocjonalną więź, mogą zdecydować się na zaręczyny i przenieść relację do prawdziwego życia - zamieszkać ze sobą, poznać bliskich i wziąć ślub.

Netflix jakiś czas temu ogłosił, że premiera "Love is Blind: Polska" będzie miała miejsce 6 maja. Co ciekawe - będziemy mieli do czynienia z podzieleniem na segmenty - do serwisu tego dnia trafi nie całość, a pierwsze pięć odcinków. Druga część pojawi się na Netfliksie 13 maja i będzie liczyć cztery odcinki. Trzecia trafi na platformę 20 maja i pokaże kolejny etap eksperymentu.

Prowadzących programu zapewne ciężko nie kojarzyć - tę funkcję w "Love is Blind: Polska" będzie pełnić jeden z najbardziej znanych małżeńskich duetów polskiego show-biznesu. Mowa o Zofii Zborowskiej-Wronie (aktorce, influencerce, uczestniczce programu "Twoja twarz brzmi znajomo") oraz Andrzeju Wronie - słynnym siatkarzu, reprezentancie Polski i mistrzu świata z 2014 roku. Zdaje się, że to całkiem sensowny wybór: oboje są popularni, lubiani i od dawna tworzą wizerunek zgranej pary.

Czy "Love is Blind: Polska" okaże się w naszym kraju wielkim hitem? Z pewnością program ma na to zadatki, zwłaszcza biorąc pod uwagę popularność, którą cieszą się podobne tematycznie programy, nastawione na znalezienie drugiej połówki dla osób będących singlami. Wkrótce przekonamy się o jakości tego eksperymentu.

Adam Kudyba 03.05.2026 10:13

