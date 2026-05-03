Kiedy premiera Love is Blind: Polska? Netflix już się rozgrzewa

Eksperyment społeczny, który stał się reality show. "Love is Blind" doczekało się polskiej edycji, która lada moment trafi do oferty Netfliksa. Kiedy dokładnie to nastąpi?

Adam Kudyba
Wiele programów doczekało się wersji rozgrywających się w innych krajach - mowa tu m.in. o "Tańcu z gwiazdami", "The Voice", czy "Love Island". Podobny los spotkał dość nowe reality show dla singli - "Love is Blind", które po raz pierwszy zostało wypuszczone w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych. Śladem Ameryki podążyły m.in. Argentyna, Brazylia, Francja, Szwecja, Meksyk, Włochy i Japonia. Teraz do tego grona dołączy Polska.

Love is Blind: Polska - kiedy premiera nowego reality show?

"Love is Blind" szybko stało się światowym fenomenem, m.in. ze względu na swój koncept. Uczestnicy oraz uczestniczki najpierw spotykają się bowiem w specjalnych kabinach i rozmawiają, nie widząc siebie nawzajem. W ramach tego eksperymentu próbują zbudować relacje wyłącznie na bazie rozmów. Potem, jeśli nawiążą emocjonalną więź, mogą zdecydować się na zaręczyny i przenieść relację do prawdziwego życia - zamieszkać ze sobą, poznać bliskich i wziąć ślub.

Netflix jakiś czas temu ogłosił, że premiera "Love is Blind: Polska" będzie miała miejsce 6 maja. Co ciekawe - będziemy mieli do czynienia z podzieleniem na segmenty - do serwisu tego dnia trafi nie całość, a pierwsze pięć odcinków. Druga część pojawi się na Netfliksie 13 maja i będzie liczyć cztery odcinki. Trzecia trafi na platformę 20 maja i pokaże kolejny etap eksperymentu.

Prowadzących programu zapewne ciężko nie kojarzyć - tę funkcję w "Love is Blind: Polska" będzie pełnić jeden z najbardziej znanych małżeńskich duetów polskiego show-biznesu. Mowa o Zofii Zborowskiej-Wronie (aktorce, influencerce, uczestniczce programu "Twoja twarz brzmi znajomo") oraz Andrzeju Wronie - słynnym siatkarzu, reprezentancie Polski i mistrzu świata z 2014 roku. Zdaje się, że to całkiem sensowny wybór: oboje są popularni, lubiani i od dawna tworzą wizerunek zgranej pary.

Czy "Love is Blind: Polska" okaże się w naszym kraju wielkim hitem? Z pewnością program ma na to zadatki, zwłaszcza biorąc pod uwagę popularność, którą cieszą się podobne tematycznie programy, nastawione na znalezienie drugiej połówki dla osób będących singlami. Wkrótce przekonamy się o jakości tego eksperymentu.

Adam Kudyba
03.05.2026 10:13
