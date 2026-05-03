Genialny serial ze świata Star Wars dostępny za darmo. Sprawdźcie

“Maul - Mistrz Cienia” to prawdziwy fenomen. Serial jest aktualnie najlepiej ocenianą gwiezdnowojenną produkcją w odcinkach. Przebił nawet (mojego ulubionego) “Andora”. W tym momencie serial ma 98% pozytywnych opinii od krytyków i 90% od widzów. Dla porównania “Andor” ma odpowiednio 96% i 89% - dane pochodzą z serwisu Rotten Tomatoes. Pewnie ze względu na te tak wysokie oceny, Disneyu zdecydował się udostępnić 1. odcinek serialu zupełnie za darmo.

Maul - Mistrz Cienia. Serial dostępny za darmo

Wczoraj Disney+ wrzucił na swój kanał w serwisie Youtube pierwszy odcinek serialu. Epizod zatytułowany „The Dark Revenge" to wstęp do historii, rozstawianie pionków na szachownicy w oczekiwaniu na przybycie królowej, czyli imperialnych władz. Gdy go więc obejrzycie, zwrócicie uwagę na wybitną kreskę, pięknie rysowane kadry (zwłaszcza tła) i nie przejmujcie się, że fabuła wydaje się zbyt prosta. To dopiero rozbieg i gdybym miał coś doradzać, to Disney powinien był wrzucić dwa pierwsze odcinki, a nie jeden. Niestety odcinek został udostępniony w angielskiej wersji językowej i to bez polskich napisów.

Zwłaszcza że „Maul - Mistrz Cienia" ma dość nietypowy sposób dystrybucji. Disney bowiem wrzuca w każdym tygodniu po dwa odcinki. Każdy z nich trwa około 25 minut, więc spokojnie można powiedzieć, że widz dostaje coś na kształt pełnego epizodu serialu dramatycznego. I to działa, bo choć każdy epizod jest zamkniętą historią, to nie ma tego wrażenia ulotności, jakie często towarzyszy krótkim animacjom. Nie zaszkodziłoby więc dodać jeszcze jeden.

Przypomnijmy, że „Maul - Mistrz Cienia" będzie liczył w sumie 10 odcinków. Premiera ostatnich dwóch odbędzie się jutro, czyli 4.05.2026 roku.

Konrad Chwast 03.05.2026 13:31

