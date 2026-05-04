Kogo zobaczymy na Met Gali 2026? Nie zabraknie wielkich gwiazd

Ładowanie...

Met Gala od wielu lat rozpala emocje komentatorów świata mody i szeroko pojętego show biznesu. To rzadki moment w roku, kiedy gwiazdy z wielu światów życia publicznego - aktorzy, muzycy, sportowcy, influencerzy - pojawiają się w jednym miejscu, by być obecnym na najważniejszym wydarzeniu modowym roku. Met Gala jest nie tylko miejscem spotkań wielkich sław, ale przede wszystkim: wystawą, galą charytatywną zbierającą finansowanie dla Instytutu Modowego. Miano "Oscarów mody" nie wzięło się znikąd.

REKLAMA

Kto weźmie udział w Met Gali? Oto uczestnicy, których znamy

Hasłem przewodnim, zgodnie z którym uczestnicy będą musieli się wystylizować, jest "Fashion is Art" ("Moda jest sztuką"). To otwiera bardzo szerokie pole do popisu dla projektantów - sztuka bowiem ma wiele form i łatwo sobie wyobrazić, do jak wielu jej aspektów niektóre stylizacje będą mogły nawiązywać. Od wielu lat "głową" wydarzenia jest Anna Wintour - była długoletnia redaktorka naczelna Vogue'a, można wręcz powiedzieć, że ikona dziennikarstwa modowego. Współgospodyniami mianowała trzy ikony z innych światów: aktorstwa - Nicole Kidman, muzyki - Beyonce i sportu - Venus Williams.

Za organizację gali odpowiada też specjalny komitet, na którego czele stoją dyrektor kreatywny Saint Laurent Anthony Vaccarello oraz aktorka Zoe Kravitz. Członkami komitetu są również m.in. Sabrina Carpenter, Angela Bassett, Doja Cat, Sam Smith, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Gwendoline Christie czy Teyana Taylor. Miano honorowych współprzewodniczących gali (i zarazem głównych sponsorów) przypadło założycielowi Amazona, Jeffowi Bezosowi oraz jego żonie, Lauren Sanchez Bezos. Jest to, delikatnie mówiąc, kontrowersyjna decyzja, która wywołuje pytania o to, czy udział wielkiego biznesu (zwłaszcza w takim wydaniu) powinien być częścią tego typu wydarzenia.

Podstawowe pytanie jednak brzmi: kogo (nie licząc prowadzących Wintour, Kidman, Beyonce i Williams oraz członków komitetu organizacyjnego) zobaczymy na czerwonym dywanie, czyje stylizacje będziemy podziwiać? Szczegółowa lista gości zwykle jest objęta tajemnicą do samego końca, jednak biorąc pod uwagę medialne doniesienia i spekulacje (m.in. ze strony serwisu Cosmopolitan), można przypuścić, że wśród najbardziej znanych uczestników Met Gali 2026 znajdą się m.in. Alicia Keys, Anne Hathaway, Barbie Ferreira ("Euforia"), Billie Eilish, Connor Storrie i Hudson Williams ("Gorąca rywalizacja"), Dua Lipa, Harry Styles, Jacob Elordi, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Lady Gaga, Lana del Rey, Michael B. Jordan, Sarah Jessica Parker, Sydney Sweeney, czy Timothee Chalamet.

Transmisja na żywo z wydarzenia ma się rozpocząć o północy czasu polskiego. Jej prowadzącymi mają być Ashley Graham, La La Anthony i Cara Delevigne, a korespondentką "Vogue'a" z czerwonego dywanu jest Emma Chamberlain.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o Met Gali przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 04.05.2026 14:41

Ładowanie...