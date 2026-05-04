Co obsada Harry’ego Pottera w ogóle robi w tym miejscu? Wyciekły zdjęcia

Nowa, serialowa adaptacja pierwszej części serii powieści o Harrym Potterze zmierza do HBO, gdzie zadebiutuje już pod koniec tego roku. Prace na planie powoli zmierzają do końca, jednak póki co ekipa wciąż realizuje kolejne sekwencje - podkreślmy, że sporej części z nich jeszcze nigdy nie przeniesiono na ekrany.



Do sieci regularnie spływają zdjęcia, na których udało uchwycić się pracę obsady. W ostatnim czasie ekipa zawitała na londyńską stację Waterloo (jedną z największych stacji kolejowych w Londynie), która - jak nietrudno się domyślić - ma udawać King’s Cross w scenach pod koniec sezonu. Dlaczego nie kręcono ich ponownie na dworcu w centralnym Londynie, na wschodnim krańcu ulicy Euston Road? Prawdopodobnie chodzi o konieczność ponownego ograniczenia pracy i ruchu - ekipa pracowała już wcześnie na King’s Cross i istnieje spora szansa, że nie udzielono jej zgody na ponowne zablokowanie części stacji specjalnie na potrzeby serialu.

Harry Potter - nowe zdjęcia z planu

Na planie dostrzeżono kilku kluczowych członków obsady, w tym Dominika McLaughlina, który portretuje tytułową postać, Alastaira Stouta (Ron), Katherine Parkinson (Molly Weasley), Amosa Kitsona (Dudley Dursley) oraz Daniela Rigby’ego (Vernon Dursley). Wszystko wskazuje na to, że jest to końcowa scena, w której Dursleyowie odbierają Pottera z dworca po powrocie z Hogwartu - u progu letnich wakacji.



Autorzy zdjęć uchwycili też Tristana i Gabriela Harlandów wcielających się we Freda i George’a Weasleyów, a także Ruari’ego Spoonera, który gra Percy’ego Weasleya.

Co ciekawe, na planie pojawił się także John Hopkins („Poldark”, „Toy Story 5”) - dotychczas nie wymieniano go w oficjalnych ogłoszeniach obsadowych, ale po sieci krążą plotki, że aktor wciela się w ojca Hermiony Granger. Jego imię pozostaje nie znane - J.K. Rowling nigdy go nie ujawniła. Wiemy tylko, że był mugolskim dentystą.



Pod koniec cyklu Hermiona została zmuszona do zmodyfikowania pamięci swoich rodziców i nadania im nowych tożsamości - Wendella i Moniki Wilkins - by ochronić ich przed Śmierciożercami. Po zakończeniu Drugiej Wojny Czarodziejów bohaterka odnalazła państwa Granger w Australii i przywróciła im wspomnienia.

Premiera „Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego” w HBO Max odbędzie się w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia.

Michał Jarecki 04.05.2026 10:25

