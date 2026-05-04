REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Co obsada Harry’ego Pottera w ogóle robi w tym miejscu? Wyciekły zdjęcia

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu serialu HBO pt. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, które pokazują kilku bohaterów znanych z serii. A przy okazji ujawniają nowe nazwisko w obsadzie!

Michał Jarecki
harry potter serial zdjęcia nowe
REKLAMA

Nowa, serialowa adaptacja pierwszej części serii powieści o Harrym Potterze zmierza do HBO, gdzie zadebiutuje już pod koniec tego roku. Prace na planie powoli zmierzają do końca, jednak póki co ekipa wciąż realizuje kolejne sekwencje - podkreślmy, że sporej części z nich jeszcze nigdy nie przeniesiono na ekrany.

Do sieci regularnie spływają zdjęcia, na których udało uchwycić się pracę obsady. W ostatnim czasie ekipa zawitała na londyńską stację Waterloo (jedną z największych stacji kolejowych w Londynie), która - jak nietrudno się domyślić - ma udawać King’s Cross w scenach pod koniec sezonu. Dlaczego nie kręcono ich ponownie na dworcu w centralnym Londynie, na wschodnim krańcu ulicy Euston Road? Prawdopodobnie chodzi o konieczność ponownego ograniczenia pracy i ruchu - ekipa pracowała już wcześnie na King’s Cross i istnieje spora szansa, że nie udzielono jej zgody na ponowne zablokowanie części stacji specjalnie na potrzeby serialu. 

REKLAMA

Harry Potter - nowe zdjęcia z planu

Na planie dostrzeżono kilku kluczowych członków obsady, w tym Dominika McLaughlina, który portretuje tytułową postać, Alastaira Stouta (Ron), Katherine Parkinson (Molly Weasley), Amosa Kitsona (Dudley Dursley) oraz Daniela Rigby’ego (Vernon Dursley). Wszystko wskazuje na to, że jest to końcowa scena, w której Dursleyowie odbierają Pottera z dworca po powrocie z Hogwartu - u progu letnich wakacji.

Autorzy zdjęć uchwycili też Tristana i Gabriela Harlandów wcielających się we Freda i George’a Weasleyów, a także Ruari’ego Spoonera, który gra Percy’ego Weasleya.

Co ciekawe, na planie pojawił się także John Hopkins („Poldark”, „Toy Story 5”) - dotychczas nie wymieniano go w oficjalnych ogłoszeniach obsadowych, ale po sieci krążą plotki, że aktor wciela się w ojca Hermiony Granger. Jego imię pozostaje nie znane - J.K. Rowling nigdy go nie ujawniła. Wiemy tylko, że był mugolskim dentystą.

Pod koniec cyklu Hermiona została zmuszona do zmodyfikowania pamięci swoich rodziców i nadania im nowych tożsamości - Wendella i Moniki Wilkins - by ochronić ich przed Śmierciożercami. Po zakończeniu Drugiej Wojny Czarodziejów bohaterka odnalazła państwa Granger w Australii i przywróciła im wspomnienia.

Premiera „Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego” w HBO Max odbędzie się w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Michał Jarecki
04.05.2026 10:25
Tagi: Harry PotterHBO Max
Najnowsze
8:48
Widzowie Netfliksa kochają takie thrillery. Nie ma lepszego serialu
Aktualizacja: 2026-05-04T08:48:36+02:00
22:00
Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2026-05-03T22:00:59+02:00
19:33
Nowy serial akcji rozpala widzów Netfliksa. Pierwsza adaptacja tej książki też parzy
Aktualizacja: 2026-05-03T19:33:00+02:00
17:47
Romansidło od Colleen Hoover podbija SkyShowtime. Miło was zaskoczy
Aktualizacja: 2026-05-03T17:47:00+02:00
16:33
The Boys kończą jak Gwiezdne wojny i Gra o tron. A szkoda
Aktualizacja: 2026-05-03T16:33:00+02:00
15:41
Nowy serial akcji Netfliksa w 24 godziny zajął 1. miejsce w serwisie
Aktualizacja: 2026-05-03T15:41:25+02:00
14:38
X-Men ’97 nabiera kształtów. Kiedy premiera 2. sezonu? 
Aktualizacja: 2026-05-03T14:38:12+02:00
13:31
Genialny serial ze świata Star Wars dostępny za darmo. Sprawdźcie
Aktualizacja: 2026-05-03T13:31:37+02:00
12:49
Zwierzogród ma konkurencję. Obejrzałem znakomity film Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-03T12:49:34+02:00
10:13
Kiedy premiera Love is Blind: Polska? Netflix już się rozgrzewa
Aktualizacja: 2026-05-03T10:13:00+02:00
8:15
Czy The Expanse wróci z 7. sezonem? Twórcy odpowiadają
Aktualizacja: 2026-05-03T08:15:00+02:00
8:01
Uwielbiany kryminał Netfliksa wraca po 5 latach przerwy. Serwery padną
Aktualizacja: 2026-05-03T08:01:00+02:00
7:17
O której godzinie Majówka na Molo z TVP? Wspaniała lista gwiazd
Aktualizacja: 2026-05-03T07:17:00+02:00
5:52
Kiedy premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień? Ile będzie trwał?
Aktualizacja: 2026-05-03T05:52:00+02:00
17:35
Książki na majówkę 2026. Idealne do czytania przy grillu
Aktualizacja: 2026-05-02T17:35:00+02:00
16:08
Netflix podjął decyzję w sprawie Opowieści z Narnii. Odważnie
Aktualizacja: 2026-05-02T16:08:12+02:00
14:46
HBO Max pokazało rozkład jazdy na maj 2026. Serial wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-05-02T14:46:06+02:00
12:43
Thrillery na długi weekend. TOP 5 filmów ze streamingu
Aktualizacja: 2026-05-02T12:43:00+02:00
11:09
To jeden z najlepszych kryminałów w historii. Zobaczycie go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-02T11:09:00+02:00
10:33
Nie ma mocnych na chłopaków Prime Video. Nawet film z kina ich nie pokonał
Aktualizacja: 2026-05-02T10:33:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA