Czy The Expanse wróci z 7. sezonem? Twórcy odpowiadają
Science fiction zdaje się być gatunkiem, który czy to w przypadku filmów, czy seriali, posiada wyjątkowo liczebną społeczność fanów. Reprezentantem tej drugiej grupy jest "The Expanse", którego emisja została kilka lat temu zakończona. Czy i jakie są szanse na powrót tej produkcji?
"The Expanse" ujrzało światło dzienne ponad dekadę temu - pierwszy sezon miał bowiem swoją premierę w 2015 roku. Fani książkowego pierwowzoru znają to uniwersum nawet jeszcze dłużej - pierwsza powieść z serii, którą zaadaptowano na mały ekran, została wydana w Stanach Zjednoczonych w 2011 roku (łącznie jest ich 10). Co ciekawe, nazwisko Jamesa S. A. Coreya, autora cyklu, to pseudonim literacki, pod którym publikują Daniel Abraham i Ty Franck. Panowie są również współautorami serialu, który przez lata cieszył oko fanów gatunku.
The Expanse - czy będzie 7. sezon? Twórcy nie zamykają drzwi na amen
Akcja serialu jest osadzona w przyszłości. Ludzie zdążyli skolonizować Układ Słoneczny, a Narody Zjednoczone sprawują kontrolę nad Ziemią. W tym samym czasie Mars buduje swoją pozycję militarnej potęgi, zaś Pas Asteroid jest centrum zasobów, dzięki którym planety funkcjonują. Pomiędzy tymi trzema ośrodkami rosną napięcia, a walka o wpływy niweluje szanse na zgodę i spokojną koegzsytencję. Bohaterowie serialu zostają osadzeni w centrum spisku, który zagraża i tak bardzo kruchemu pokojowi.
"The Expanse" to space opera, która może nie została obsypana deszczem branżowych nagród, ale zyskała wierne grono fanów, uważających ją za jeden z najlepszych tytułów sci-fi, które pojawiły się w streamingu. Serial Abrahama i Francka został zakończony 6. sezonem w 2022 roku i cieszył się sporą popularnością - tak dużą, że długo po finale zadawano pytania o potencjalny 7. sezon serialu, nawet dziś, po aż czterech latach.
Jak poinformował ScreenRant, twórcy serialu zorganizowali niedawno na Reddicie akcję tzw. AMA ("ask me anything" - zapytaj mnie o wszystko). Fani, zgodnie z przeznaczeniem inicjatywy, często zadawali pytania dotyczące 7. sezonu "The Expanse". Daniel Abraham i Ty Franck mieli na niej potwierdzić, że nie planują pisać o świecie z "The Expanse", a historia osadzona w nim jest już ich zdaniem skończona. Zdaje się więc, że twórcy nie planują powrotu do tego uniwersum na poziomie pisarskim.
Co zaskakujące…jednocześnie wygląda na to, że wcale nie zamknęli oni drzwi na amen, jeśli chodzi o serial. Daniel Abraham miał stwierdzić bowiem, że "Futuramę" też wielokrotnie anulowano. To może być niewinne stwierdzenie, ale również analogia, która stanie się przedmiotem kolejnych debat fanów, pragnących powrotu do ulubionego świata.
Jeśli przyjrzeć się faktom, to tak naprawdę samo "The Expanse" przeżyło podobną przygodę - pierwotnie anulowano serial po trzecim sezonie, a potem Prime Video wkroczyło do akcji, przejęło go, dzięki czemu powstały kolejne trzy sezony. Wydaje się jednak, że słowa Abrahama to bardziej luźne puszczenie oka do fanów, aniżeli konkretna zapowiedź wielkiego powrotu. Chociaż kto wie...
