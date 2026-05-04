Kiedy Met Gala 2026? Wielkie wydarzenie lada moment

Ładowanie...

Przyznam, że sam byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się jakiś czas temu, że Met Gala nie jest jakąś nowo wymyśloną fanaberią - liczy sobie niemal 80 lat, po raz pierwszy odbyła się w 1948 roku. Za każdym razem wydarzenie to odbywa się w Nowym Jorku, a co rok, to konkretny temat, motyw przewodni, zgodnie z którym gwiazdy ubierają się w pasujące do niego stroje. W zeszłym roku miała miejsce wystawa "Superfine: Tailoring Black Style", a dresscode'em Met Gali 2025 było "Tailored For You". Co czeka nas w tym roku?

REKLAMA

Met Gala 2026 - gdzie i o której? Wydarzenie zaczyna się późno

Z biegiem czasu Met Gala stała się jednym z najważniejszych wydarzeń roku, skupiającym w swoich szeregach co roku najważniejsze i najpopularniejsze postacie. Stylizacje, ich wydźwięki, dopasowanie - to wszystko niemal zawsze jest przedmiotem ocen i dyskusji mediów, ochoczo podłapujących okazję i fotografujących gwiazdy w ich tematycznych ubiorach. Nie ma wątpliwości, że i w przypadku Met Gali 2026 internet ponownie zapłonie. Pytanie brzmi: kiedy dokładnie?

Stałym elementem Met Gali jest to, że odbywa się ona w pierwszy poniedziałek maja w gmachu Metropolitan Museum of Art. Ważne jest to, że sama gala wewnątrz nie jest dostępna do obejrzenia dla "zwykłego widza" - transmitowany jest jedynie czerwony dywan, na którym gwiazdy się prezentują. Według obecnych w przestrzeni publicznej informacji, transmisja na żywo z czerwonego dywanu ma rozpocząć się o północy z 4 na 5 maja. Ma być ona dostępna na platformach Vogue'a (YouTube, TikTok), a także być pokazywana przez inne serwisy oraz stacje. Hasło przewodnie Met Gali 2026 to "Costume Art" ("Sztuka kostiumu"), a dresscode brzmi "Fashion is Art" ("Moda to sztuka"), w związku z czym możemy się spodziewać po raz kolejny pomysłowych, intrygujących, artystycznych stylizacji, nawiązujących do różnych form sztuki.

Biorąc pod uwagę godzinę transmisji czerwonego dywanu, jeśli polska publiczność będzie chciała oglądać relację live, będzie musiała zarwać nockę. Można rzec, że prestiż ma swoją cenę - w tym wypadku mowa o niewyspaniu. Wydarzenie poprowadzą: ikona dziennikarstwa modowego Anna Wintour, aktorka Nicole Kidman, powracająca po 10 latach na galę piosenkarka Beyonce oraz słynna amerykańska tenisistka, Venus Williams.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o Met Gali przeczytasz w Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 04.05.2026 11:23

Ładowanie...