Kiedy premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień? Ile będzie trwał?

Peter Parker (Tom Holland) próbuje ułożyć sobie życie na nowo po tym, gdy cały świat o nim zapomniał. Jako Spider-Man czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Jorku, a pomiędzy ratowaniem zwykłych ludzi czuje się bardzo samotny i opuszczony, co jest skutkiem poświęcenia, którego dokonał, by uratować świat. Z czasem jego drogi przetną się z Punisherem (Jon Bernthal), tajemniczą postacią (Sadie Sink). W pewnym momencie dostrzega zatrważające zmian, które zachodzą w jego organizmie. Decyduje się poprosić o pomoc profesora Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo).

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów Marvela ostatnich lat, ale również szerzej: jest w czołówce ekscytujących tytułów, które w 2026 roku zawitają na wielki ekran. Ciekawość jest tym większa, że za sterami filmu jest Destin Daniel Cretton - reżyser, który poprzednio dał nam "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", był też twórcą "Wonder Mana". Wszystkie dotychczasowe informacje wskazują, że otrzymamy emocjonalną i przyziemną historię podaną w spektakularnej oraz pomysłowej kaskadersko formie. Dostaniemy również niespodziewane crossovery - oprócz powracającego Skorpiona, nieoczekiwanie dojdzie do spotkania z Hulkiem oraz Punisherem. Tego jeszcze nie grali.

Kiedy będziemy mogli przekonać się, co twórcy dla nas zmajstrowali? Polskiej publiczności przyjdzie poczekać do lata, a konkretniej 31 lipca - na ten dzień jest zaplanowana oficjalna, krajowa premiera "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Wpisuje się ona w dość bogaty kinowy krajobraz lipca - w tym miesiącu bowiem na wielki ekran trafią też m.in. "Zaproszenie", "Vaiana", nowe "Martwe zło", czy zwłaszcza "Odyseja" Christophera Nolana.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - ile potrwa film?

W związku z premierą nowego filmu o Pajączku narasta wiele pytań - między innymi o to, ile widzowie spędzą na seansie "Całkiem nowego dnia". Póki co nie ma oficjalnej i jednoznacznej informacji na ten temat, w związku pole do spekulacji jest otwarte. Według najbardziej aktualnych medialnych informacji, można się spodziewać, że metraż nowej produkcji poświęconej Spider-Manowi wyniesie około 2,5 godziny. Byłby to dość optymalny i sensowny metraż, zbliżony do "Bez drogi do domu" - wówczas w kinie spędziliśmy 148 minut (i zdecydowanie był to dobrze wykorzystany czas!).

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu

Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man

Zendaya jako MJ

Jacob Batalon jako Ned Leeds

Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher

Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk

Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion

Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone

Tramell Tillman jako Bill

Zabryna Guevara jako Sheila Rivera

Eman Esfandi jako chłopak MJ

Sadie Sink

Liza Colon-Zayas

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach od 31 lipca.

Adam Kudyba 03.05.2026 05:52

