REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Kiedy premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień? Ile będzie trwał?

W tym roku na wielki ekran wchodzą dwa filmy spod szyldu Marvela. Jednym z nich jest "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Kiedy dokładnie nowa produkcja o Pajączku trafi do kin?

Adam Kudyba
spider man film kiedy
REKLAMA

Peter Parker (Tom Holland) próbuje ułożyć sobie życie na nowo po tym, gdy cały świat o nim zapomniał. Jako Spider-Man czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Jorku, a pomiędzy ratowaniem zwykłych ludzi czuje się bardzo samotny i opuszczony, co jest skutkiem poświęcenia, którego dokonał, by uratować świat. Z czasem jego drogi przetną się z Punisherem (Jon Bernthal), tajemniczą postacią (Sadie Sink). W pewnym momencie dostrzega zatrważające zmian, które zachodzą w jego organizmie. Decyduje się poprosić o pomoc profesora Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo).

REKLAMA

Nowy film o Spider-Manie już wkrótce w kinach. Idealny letni blockbuster?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów Marvela ostatnich lat, ale również szerzej: jest w czołówce ekscytujących tytułów, które w 2026 roku zawitają na wielki ekran. Ciekawość jest tym większa, że za sterami filmu jest Destin Daniel Cretton - reżyser, który poprzednio dał nam "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", był też twórcą "Wonder Mana". Wszystkie dotychczasowe informacje wskazują, że otrzymamy emocjonalną i przyziemną historię podaną w spektakularnej oraz pomysłowej kaskadersko formie. Dostaniemy również niespodziewane crossovery - oprócz powracającego Skorpiona, nieoczekiwanie dojdzie do spotkania z Hulkiem oraz Punisherem. Tego jeszcze nie grali.

Kiedy będziemy mogli przekonać się, co twórcy dla nas zmajstrowali? Polskiej publiczności przyjdzie poczekać do lata, a konkretniej 31 lipca - na ten dzień jest zaplanowana oficjalna, krajowa premiera "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Wpisuje się ona w dość bogaty kinowy krajobraz lipca - w tym miesiącu bowiem na wielki ekran trafią też m.in. "Zaproszenie", "Vaiana", nowe "Martwe zło", czy zwłaszcza "Odyseja" Christophera Nolana.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - ile potrwa film?

W związku z premierą nowego filmu o Pajączku narasta wiele pytań - między innymi o to, ile widzowie spędzą na seansie "Całkiem nowego dnia". Póki co nie ma oficjalnej i jednoznacznej informacji na ten temat, w związku pole do spekulacji jest otwarte. Według najbardziej aktualnych medialnych informacji, można się spodziewać, że metraż nowej produkcji poświęconej Spider-Manowi wyniesie około 2,5 godziny. Byłby to dość optymalny i sensowny metraż, zbliżony do "Bez drogi do domu" - wówczas w kinie spędziliśmy 148 minut (i zdecydowanie był to dobrze wykorzystany czas!).

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu

  • Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man
  • Zendaya jako MJ
  • Jacob Batalon jako Ned Leeds
  • Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher
  • Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk
  • Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion
  • Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone
  • Tramell Tillman jako Bill
  • Zabryna Guevara jako Sheila Rivera
  • Eman Esfandi jako chłopak MJ
  • Sadie Sink
  • Liza Colon-Zayas

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach od 31 lipca.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Marvelu przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
03.05.2026 05:52
Tagi: MarvelSpider-Man
Najnowsze
17:35
Książki na majówkę 2026. Idealne do czytania przy grillu
Aktualizacja: 2026-05-02T17:35:00+02:00
16:08
Netflix podjął decyzję w sprawie Opowieści z Narnii. Odważnie
Aktualizacja: 2026-05-02T16:08:12+02:00
14:46
HBO Max pokazało rozkład jazdy na maj 2026. Serial wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-05-02T14:46:06+02:00
12:43
Thrillery na długi weekend. TOP 5 filmów ze streamingu
Aktualizacja: 2026-05-02T12:43:00+02:00
11:09
To jeden z najlepszych kryminałów w historii. Zobaczycie go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-02T11:09:00+02:00
10:33
Nie ma mocnych na chłopaków Prime Video. Nawet film z kina ich nie pokonał
Aktualizacja: 2026-05-02T10:33:00+02:00
9:14
Użytkownicy Disney+ czekali na ten moment. Film wreszcie zadebiutował
Aktualizacja: 2026-05-02T09:14:00+02:00
9:07
Czujesz niedosyt thrillerów z gwiazdą Alfy? Serial Netfliksa obejrzysz ciurkiem
Aktualizacja: 2026-05-02T09:07:00+02:00
8:06
Fantasy Prime Video jest lepsze od Rodu smoka. A nowych odcinków już nie będzie
Aktualizacja: 2026-05-02T08:06:00+02:00
6:05
Czy będzie 3. sezon Teda? Wszystko się pozmieniało
Aktualizacja: 2026-05-02T06:05:00+02:00
19:22
Najlepsze miniseriale, które obejrzysz w jeden weekend. Kryminały, thrillery, na faktach
Aktualizacja: 2026-05-01T19:22:00+02:00
16:08
W HBO Max zrobiło się gorąco. Widzowie rzucą się ten film
Aktualizacja: 2026-05-01T16:08:00+02:00
15:36
Komedia w sam raz na majówkę? Taka przyjemność jest na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-05-01T15:36:00+02:00
14:27
Gdyby Na noże było o artystach, to wyglądałoby tak. Kryminał w CANAL+ zachwyca
Aktualizacja: 2026-05-01T14:27:00+02:00
13:39
Najlepsze filmy i seriale fantasy z Prime Video. 5 tytułów na weekend
Aktualizacja: 2026-05-01T13:39:39+02:00
12:34
Netflix ulepsza aplikację mobilną. Nowości dla użytkowników
Aktualizacja: 2026-05-01T12:34:00+02:00
11:11
50 nowości wleciało z hukiem na Prime Video. Są tu kultowe filmy
Aktualizacja: 2026-05-01T11:11:00+02:00
10:46
Szkoła uwodzenia trafiła na Netfliksa. Gdzie obejrzeć 1. część serii?
Aktualizacja: 2026-05-01T10:46:00+02:00
10:31
Mumia opanowała SkyShowtime. Stare i nowe filmy w serwisie
Aktualizacja: 2026-05-01T10:31:38+02:00
9:40
Netflix podnosi ceny w Polsce. W 2026 roku zapłacimy dużo więcej
Aktualizacja: 2026-05-01T09:40:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA