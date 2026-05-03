REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nowy serial akcji Netfliksa w 24 godziny zajął 1. miejsce w serwisie

„Człowiek w ogniu” w zaledwie kilkadziesiąt godzin podbił Netfliksa i wcale nie zamierza odpuścić.  

Konrad Chwast
czlowiek w ogniu netflix
REKLAMA

Według najnowszych danych serwisu FlixPatrol, „Człowiek w ogniu” zadebiutował na pierwszym miejscu globalnej listy Top 10 seriali Netfliksa. Tak stało się również w Polsce. Produkcja błyskawicznie wspięła się na szczyt, wyprzedzając lokalne hity i głośne dokumenty true crime. Skąd ten fenomen?  

REKLAMA

Człowiek w ogniu to hit serwisu Netflix.  

Siedmioodcinkowa seria to nowa adaptacja prozy A.J. Quinnella, która w przeszłości doczekała się kultowego filmu z 2004 roku. Jednak Netflix, zamiast kopiować kinowy hit, postawił na zaktualizowanie materiału źródłowego. Tym razem John Creasy, w którego wciela się Yahya Abdul-Mateen II, trafia do tętniącego życiem, ale i niebezpiecznego Rio de Janeiro. 

Fabuła rzuca nas w sam środek życia byłego najemnika sił specjalnych, który walczy z demonami przeszłości i ciężkim PTSD. Gdy stary przyjaciel, Paul Rayburn wyciąga do niego pomocną dłoń, Creasy trafia do Brazylii.  

Recenzenci chwalą tutaj przede wszystkim świetne, realistyczne sceny walki i brak efekciarstwa związanego z CGI. 

Przypomnijmy, że serial powstał na podstawie powieści Philipa Nicholsona, który pisał pod pseudonimem A.J. Quinnell. Autor napisał aż pięć powieści o Johnie Creasym. Jego powieści doczekały się w sumie 3 adaptacji. Pierwszą był film z 1987 roku, w którym w główną rolę wcielił się Scott Glenn, a na ekranie pojawił się między innymi Joe Pesci. W 2004 na ekranach kin zadebiutowała wersja z Denzelem Washingtonem, a partnerowała mu Dakota Fanning. W tej wersji akcję przeniesiono do Meksyku.  

W siedmioodcinkowym serialu Netfliksa główną rolę gra Yahya Abdul-Mateen II. Poza tym na ekranie zobaczycie: Billie Boullet, Alice Bragę, Scoota McNairy czy Bobby’ego Cannavale’a.  

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Konrad Chwast
03.05.2026 15:41
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
14:38
X-Men ’97 nabiera kształtów. Kiedy premiera 2. sezonu? 
Aktualizacja: 2026-05-03T14:38:12+02:00
13:31
Genialny serial ze świata Star Wars dostępny za darmo. Sprawdźcie
Aktualizacja: 2026-05-03T13:31:37+02:00
12:49
Zwierzogród ma konkurencję. Obejrzałem znakomity film Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-03T12:49:34+02:00
10:13
Kiedy premiera Love is Blind: Polska? Netflix już się rozgrzewa
Aktualizacja: 2026-05-03T10:13:00+02:00
8:15
Czy The Expanse wróci z 7. sezonem? Twórcy odpowiadają
Aktualizacja: 2026-05-03T08:15:00+02:00
8:01
Uwielbiany kryminał Netfliksa wraca po 5 latach przerwy. Serwery padną
Aktualizacja: 2026-05-03T08:01:00+02:00
7:17
O której godzinie Majówka na Molo z TVP? Wspaniała lista gwiazd
Aktualizacja: 2026-05-03T07:17:00+02:00
5:52
Kiedy premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień? Ile będzie trwał?
Aktualizacja: 2026-05-03T05:52:00+02:00
17:35
Książki na majówkę 2026. Idealne do czytania przy grillu
Aktualizacja: 2026-05-02T17:35:00+02:00
16:08
Netflix podjął decyzję w sprawie Opowieści z Narnii. Odważnie
Aktualizacja: 2026-05-02T16:08:12+02:00
14:46
HBO Max pokazało rozkład jazdy na maj 2026. Serial wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-05-02T14:46:06+02:00
12:43
Thrillery na długi weekend. TOP 5 filmów ze streamingu
Aktualizacja: 2026-05-02T12:43:00+02:00
11:09
To jeden z najlepszych kryminałów w historii. Zobaczycie go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-02T11:09:00+02:00
10:33
Nie ma mocnych na chłopaków Prime Video. Nawet film z kina ich nie pokonał
Aktualizacja: 2026-05-02T10:33:00+02:00
9:14
Użytkownicy Disney+ czekali na ten moment. Film wreszcie zadebiutował
Aktualizacja: 2026-05-02T09:14:00+02:00
9:07
Czujesz niedosyt thrillerów z gwiazdą Alfy? Serial Netfliksa obejrzysz ciurkiem
Aktualizacja: 2026-05-02T09:07:00+02:00
8:06
Fantasy Prime Video jest lepsze od Rodu smoka. A nowych odcinków już nie będzie
Aktualizacja: 2026-05-02T08:06:00+02:00
6:05
Czy będzie 3. sezon Teda? Wszystko się pozmieniało
Aktualizacja: 2026-05-02T06:05:00+02:00
19:22
Najlepsze miniseriale, które obejrzysz w jeden weekend. Kryminały, thrillery, na faktach
Aktualizacja: 2026-05-01T19:22:00+02:00
16:08
W HBO Max zrobiło się gorąco. Widzowie rzucą się ten film
Aktualizacja: 2026-05-01T16:08:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA