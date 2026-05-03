Nowy serial akcji Netfliksa w 24 godziny zajął 1. miejsce w serwisie

Według najnowszych danych serwisu FlixPatrol, „Człowiek w ogniu” zadebiutował na pierwszym miejscu globalnej listy Top 10 seriali Netfliksa. Tak stało się również w Polsce. Produkcja błyskawicznie wspięła się na szczyt, wyprzedzając lokalne hity i głośne dokumenty true crime. Skąd ten fenomen?

Siedmioodcinkowa seria to nowa adaptacja prozy A.J. Quinnella, która w przeszłości doczekała się kultowego filmu z 2004 roku. Jednak Netflix, zamiast kopiować kinowy hit, postawił na zaktualizowanie materiału źródłowego. Tym razem John Creasy, w którego wciela się Yahya Abdul-Mateen II, trafia do tętniącego życiem, ale i niebezpiecznego Rio de Janeiro.

Fabuła rzuca nas w sam środek życia byłego najemnika sił specjalnych, który walczy z demonami przeszłości i ciężkim PTSD. Gdy stary przyjaciel, Paul Rayburn wyciąga do niego pomocną dłoń, Creasy trafia do Brazylii.



Recenzenci chwalą tutaj przede wszystkim świetne, realistyczne sceny walki i brak efekciarstwa związanego z CGI.

Przypomnijmy, że serial powstał na podstawie powieści Philipa Nicholsona, który pisał pod pseudonimem A.J. Quinnell. Autor napisał aż pięć powieści o Johnie Creasym. Jego powieści doczekały się w sumie 3 adaptacji. Pierwszą był film z 1987 roku, w którym w główną rolę wcielił się Scott Glenn, a na ekranie pojawił się między innymi Joe Pesci. W 2004 na ekranach kin zadebiutowała wersja z Denzelem Washingtonem, a partnerowała mu Dakota Fanning. W tej wersji akcję przeniesiono do Meksyku.

W siedmioodcinkowym serialu Netfliksa główną rolę gra Yahya Abdul-Mateen II. Poza tym na ekranie zobaczycie: Billie Boullet, Alice Bragę, Scoota McNairy czy Bobby’ego Cannavale’a.

Konrad Chwast 03.05.2026 15:41

