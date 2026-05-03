O której godzinie Majówka na Molo z TVP? Wspaniała lista gwiazd

Stacje telewizyjne zwykle wykorzystują okres długiego weekendu majowego, by zapewnić widzom odpowiednią dawkę rozrywki. Jak się okazuje, oprócz znanych i lubianych filmów oraz seriali, Telewizja Polska wyemituje koncert, na którym nie zabraknie gwiazd polskiej muzyki.

Adam Kudyba
Koncerty okolicznościowe to w polskiej telewizji nic zaskakującego - czy to na święta, czy z okazji Walentynek, czy w ramach wakacyjnej trasy, każda okazja jest dobra, by zorganizować tego typu wydarzenie, które umili widzom czas. Tym razem mowa o evencie autorstwa TVP, który przeniesie nas nad morze i w towarzystwo znanych nazwisk ze świata polskiej muzyki.

Majówka na Molo - gdzie obejrzeć koncert TVP?

Sopot zwykle jest znany z tego, że gości śmietankę polskiej branży muzycznej w ramach festiwalu odbywającego się latem, corocznie, w Operze Leśnej. W tym roku mamy jednak drugie muzyczne wydarzenie, które zagości do tego miasta - "Majówka na Molo. Zakochani w piosence".

"To coś więcej, niż koncert. To kameralna podróż przez najpiękniejsze polskie utwory, które rozbrzmiewają w Sopocie od 70 lat. W pięknej scenerii sopockiego Molo, miejsca podwójnie symbolicznego, bo równie często odwiedzanego przez artystów, muzyków, jak i zakochanych z najdalszych zakątków Polski, opowiemy słowem i muzyką najstarszą historię świata, zapisaną w piosenkach, które śpiewają kolejne pokolenia" - możemy przeczytać na stronie MOSiR Sopot, organizatora wydarzenia.

Sceneria zdecydowanie sprzyja przyjemnej rozrywce - molo w Sopocie, Morze Bałtyckie i polska muzyka to dość obiecujące połączenie. Kiedy będzie można poznać jego efekt? Już wkrótce - samo wydarzenie odbędzie się w sobotę 2 maja o 18:00, ale telewidzowie będą mogli obejrzeć koncert dzień później - w niedzielę 3 maja o 17:15 na antenie TVP 2.

Kto zaśpiewa na koncercie majówkowym TVP? Lista uczestników

Na scenie sopockiego molo będziemy mieli do czynienie zarówno z występami solowymi, jak i duetami. Gospodarzem koncertu będzie Filip Gurłacz - aktor filmowy i serialowy, uczestnik "Tańca z gwiazdami", finalista "Twoja twarz brzmi znajomo", od niedawna kapitan jednej z drużyn w "Kocham Cię, Polsko". Subskrybenci Netfliksa z pewnością zapamiętali go z roli Wojtka w "Podlasiu" oraz "Nic na siłę". Gurłacz, oprócz funkcji prowadzącego, będzie również wykonawcą.

Oto lista artystów, którzy zaśpiewają na majówkowym koncercie Telewizji Polskiej:

  • Natalia Przybysz
  • Sławek Uniatowski
  • Margaret
  • Anna Rusowicz
  • Natalia Muianga
  • Ewelina Flinta
  • Kacper Andrzejewski
  • Maciej Zakościelny
  • Filip Gurłacz
zdjęcie główne: MOSiR Sopot

03.05.2026 07:17
