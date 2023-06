Brawurowy musical w rytmie rapu trafi na Disney+. Co jeszcze obejrzeć w weekend?

Kolejną propozycją wartą zobaczenia jest "Projekt 1619: Historia niewolnictwa", dostępny od 21 czerwca. "Projekt 1619: Historia niewolnictwa" to sześcioodcinkowy program dokumentalny zdobywczyni nagrody Pulitzera Nikole Hannah-Jones oraz magazynu The New York Times. Program próbuje na nowo spojrzeć na historię USA, umieszczając konsekwencje niewolnictwa oraz zasługi czarnoskórych amerykanów w centralnym punkcie narodowej tożsamości. Odcinki są oparte na opowiadaniach zawartych w niedawno wydanej książce "The 1619 Project: A New Origin Story" i skupiają się na tym, jak spuścizna niewolnictwa kształtuje różne aspekty współczesnego amerykańskiego życia.