Nie tylko finałem „Szoguna” żyli widzowie Disney+. Bardzo mocna nowość w ofercie serwisu

Końcówka kwietnia na platformie Disney+ do przede wszystkim finał „Szoguna” Niestety widzowie już po raz ostatni mogli usiąść we wtorkowy wieczór przed ekranami i cieszyć się najnowszym odcinkiem. Jest to z pewnością pożegnanie bolesne, ale serwis ma w swojej ofercie jeszcze wiele pozycji, które mogą równie skutecznie skraść wasz czas. Niektóre są nawet utrzymane w równie przytłaczającym, miejscami nawet mrocznym klimacie. „Do zobaczenia w przyszłym życiu” przeniesie widzów do czasów tuż przed brutalnym zamachem w Madrycie. 11 marca 2004 roku islamscy terroryści podłożyli bomby w wagonach metra, znajdującego się w stolicy Hiszpanii. W tragicznym w skutkach ataku życie straciło 190 osób, a ponad 2 tys. zostało rannych. Do dziś jest to największe tego typu wydarzenie, które miało miejsce w Europie w XXI wieku. Produkcja Disneya opowiada o tym z perspektywy jednostki zaangażowanej w zorganizowanie zamachu.