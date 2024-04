Takiego finału „Szoguna” się nie spodziewaliście – będziecie wkurzeni i zapłakani. Recenzja i podsumowanie

Blackthorne jest jego przeciwieństwem. Angielski pilot stawia na współpracę, wybaczenie i jedność. Widać to szczególnie w scenie wyciągania resztek Erasmusa na brzeg. Ma zupełnie inną mentalność, ale tym razem wie dokładnie, jakimi wartościami, o ile można to tak nazwać, kieruje się władca Kanto. Nie wiadomo, jak tę wiedzę wykorzysta. Twórcy serialu „Szogun” już jakiś czas temu mówili o tym, że nie planują kontynuacji. Twierdzą, że udało im się wiernie przenieść literacki pierwowzór na ekran, mieszcząc historię w jednym sezonie. Jednak finałowy odcinek absolutnie temu przeczy. Widać, że zostawiono sobie bardzo wygodną furtkę – jak nie na kolejną odsłonę, to chociaż na co najmniej kilka spin-offów. Na ten moment nie wiadomo, jaką decyzję podejmą twórcy. Potencjał zawarty w tym tytule jest ogromny i aż prosi się o to, aby go wykorzystać. Jeżeli chodzi o to, co mogliśmy zobaczyć do tej pory, to chyba dawno nie czułam tak sprzecznych emocji. Produkcja „Szogun” jest genialna, utrzymała powściągliwą, wręcz suchą formę narracji do samego końca. Nie zabrakło też momentów przełamania wszechobecnej niewrażliwości. Serial jest skonstruowany wybitnie i nawet finał, który stworzył jeszcze więcej znaków zapytania, nie jest w stanie tego zmienić. Osobiście chciałabym zobaczyć coś więcej. Już teraz wiem, że jeżeli kiedykolwiek będzie możliwość powrotu do tego świata, to wkroczę tam ponownie bez słowa sprzeciwu.