Disney zabiera swoich widzów w podróż po klimatycznym Lagos. Nie można się na nią spóźnić

Tytuł „Iwájú” opowiada historię Toli (w oryginalnej wersji językowej Simisola Gbadamosi). Jest to bardzo młoda dziewczyna z tzw. dobrej rodziny. Jej najlepszym przyjacielem jest Kole. Kole to geniusz, ekspert w dziedzinie technologii. Wszystkiego nauczył się tak naprawdę sam. Razem wyruszają w podróż, której głównym celem jest odkrycie intrygujących tajemnic. Będą przy tym narażeni na wiele niebezpieczeństw, czyhających na nich w każdym z jakże odmiennych światów. Widzowie mogą już z zapartym tchem śledzić przygody tej dwójki w futurystycznym Lagos. Sami twórcy wyraźnie zaznaczają, że produkcja „Iwájú” wyróżnia się przede wszystkim wyjątkowym klimatem. Całość ma stanowić swego rodzaju kwintesencję ducha Lagos. Oddawać w ręce odbiorców wszystko to, co jest tam najpiękniejsze. Nie zabraknie również poruszających ujęć, nowoczesnych efektów oraz technologicznych zagadek. Serial złożony jest z 6, stosunkowo krótkich, a szkoda, odcinków. Wszystkie epizody są już dostępne na platformie Disney+.