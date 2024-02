Znakomity "Czarny tort" już w Disney+. Co jeszcze obejrzeć w weekend w serwisie?

Mowa o "Podróż bohatera: za kulisami filmu Percy Jacksona i Bogowie olimpijscy". Bohaterowie hitowej młodzieżowej produkcji Disney+ opowiedzą o kulisach tej wspaniałej przygody, jaką było wzięcie udziału w zdjęciach do serialu "Percy Jackson". Bycie półbogiem nie jest proste, ale granie półboga też do najprostszych nie należy. Wcielenie się w bohaterów wielu dzieci było dla Walkera, Leah i Aryana ogromnym wyzwaniem. Twórcy filmu zachęcają, by dołączyć do tej trójki i twórców produkcji i wziąć udział w podróży do świata bogów, gdzie bitwy z przeróżnymi potworami są na porządku dziennym, a popisom kaskaderskim nie ma końca.