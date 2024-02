Disney zaskakuje dojrzałym filmem. To najlepsza propozycja serwisu w tym miesiącu

„Suncoast” to opowieść o dorastaniu w cieniu choroby członka najbliższej rodziny w momencie, gdy młody człowiek zazwyczaj spędza najwięcej czasu na odkrywaniu i kształtowaniu samego siebie. Jest to produkcja pełna ciężkich, ale potrzebnych emocji. Doskonale pokazuje to, co dzieje się w głowie osoby zagubionej, przepełnionej skrajnymi odczuciami, z którymi ciężko jest poradzić sobie na własną rękę.