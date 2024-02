Kiedy premiera najlepiej zapowiadającej się produkcji Star Wars? Wygląda na to, że już niedługo!

Dziennikarskie śledztwo trwa. Nie jest łatwo dotrzeć do jakichkolwiek nowych informacji dotyczących „The Acolyte”, ale nie brakuje w mediach osób cierpliwych i wytrwałych. Portal Collider dotarł do nieoficjalnych wiadomości na temat premiery serialu. Podobno ma on pojawić się na platformie Disney+ już w tym roku, a dokładniej 5 czerwca. Jak na razie nie pojawiło się żadne oficjalne stanowisko wytwórni w tej sprawie. Nie potwierdzają, ale też nie zaprzeczają, co warto podkreślić.