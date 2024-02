Disney ogłasza premiery najgłośniejszych produkcji. Wiemy, co pokaże do 2026 roku

Trzeba przyznać, że jest na co czekać. Jednak same zapowiedzi można określić jako te z gatunku „dla cierpliwych”. Na pewno wiążą się one z powrotem do tego co znane i kochane. W głównej mierze sygnowane są sentymentem i powrotem do serii, za którymi widzowie z pewnością bardzo tęsknili. Nie jest to jednak zaskakujący ruch Disneya, biorąc pod uwagę decyzje podejmowane przez studio w ostatnich latach. Jak zatem wygląda kinowa przyszłość?