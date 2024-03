Fani "Diuny" krytykują złe decyzje reżysera. Sequel spłyca najważniejszy wątek książki

Tymczasem w filmie punktem przełomowym jest moment, w którym Feyd-Rautha rozbija jedną siczę Fremenów - wielkiej społeczności, która posiada sprzęt zdolny zestrzeliwać pojazdy Harkonnenów. Był to czas, w którym sam Paul wszedł w posiadanie broni atomowej. Strona, której kibicujemy, wydaje się zatem na siłach, by stawiać opór Harkonnenom - obraz sugeruje nam zresztą, że idzie im to świetnie. Jedno zwycięstwo Feyda-Rauthy w kontekście całej tej sytuacji nie wydaje się zatem niczym druzgocącym, a jednak to właśnie ono - jedyny pokazany na ekranie sukces przeciwników - skłania Pula do ucieczki w psychodeliczny sok z robaka i zlekceważenie wizji.



Można śmiało argumentować, że filmowe zmiany w Paulu wzmacniają ostrzeżenie Herberta, ale czynią je też płytszym. Autor naszkicował charyzmatyczną, wolno przekształcającą się postać, starając się jak najbardziej uwiarygodnić cały proces i pokazać, że niebezpieczeństwo może kryć się nawet w tak heroicznej figurze. Jak mówił pisarz: Paul był zgodnie z tradycją takich liderów, osobą uczciwą, godną zaufania, lojalną wobec ludu - kimś kogo każdy chciałby naśladować. Największa wada takich przywódców polegała - jego zdaniem - na tym, jak reagowali na nich pozostali. Bez względu na to, czy pokochany władca podejmował dobre, czy złe decyzje, jego zwolennicy zanurzali się w bezrefleksyjne i niewolnicze oddanie, wzmacniając ich rolę, a jednocześnie tworząc nowe struktury władzy, które przyciągają nowe jednostki.



Pokazując rozwój Paula w tak arbitralnym, jednoznacznie negatywnym świetle, drugi film osłabia bardzo istotny element całości: odurzającą charyzmę i bohaterstwo, które zespalają Atrydę i Fremenów. Z kolei zaszczepiając w nich sceptycyzm, Villeneuve redukuje ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, jakie niosą za sobą porwane przez dyktatora legiony. Paul i proroctwo są tu cały czas negowani, kwestionowani, poddawani w wątpliwość - zdaniem sceptyków tak silny opór w szeregach Fremenów wprowadza bałagan i osłabia obraz fanatyzmu rozlewającego się na całe zastępy, który ostatecznie naszkicował Herbert. Film staje się przez to płytszy, bardziej dosłowny, a w efekcie - mniej wiarygodny.