Dzięki roli w sequelu "Diuny" mówi się o nim jeszcze więcej. Przybliżamy sylwetkę Austina Butlera

Do roli legendy rocka Austina zachęciła jego ówczesna partnerka, Vanessa Hudgens, kiedy wspólnie przypadkiem usłyszeli jedną z piosenek Presleya w świątecznej oprawie. Już miesiąc później Butler odebrał telefon od swojego agenta, który przekazał mu informację, że Baz Luhrmann zamierza nakręcić film o Elvisie Presleyu. Aktor pojawił się wówczas w Nowym Jorku na spotkaniu z reżyserem, a ich trzygodzinna rozmowa zapoczątkowała pięć miesięcy spotkań, podczas których wspólnie omawiali biograficzną produkcję.



Butler nie mógł być jednak pewien, że otrzyma upragnioną rolę. Aby pomyślnie przejść casting, musiał zaśpiewać trzy piosenki i wykonać kilka scenariuszowych scen. Kiedy okazało się, że Luhrmann w ostatniej chwili poprosił go o zaśpiewanie trzech innych utworów niż te, które przygotował, aktor był pewien, że dostanie roli. Zanim jeszcze Austin spotkał się z Luhrmannem, do reżysera zadzwonił Denzel Washington, który z Butlerem miał okazję współpracować przy broadwayowskim spektaklu "The Iceman Cometh". Powiedział wtedy: "Zaraz poznasz aktora, z którym grałem na scenie. Nie uwierzysz w etykę pracy tego młodego człowieka. Po prostu nie ma minuty, w której nie poświęciłby sztuce" - powiedział. Austin Butler ostatecznie otrzymał rolę Elvisa Presleya, za którą w 2022 r. nominowano go do Oscara, Złotego Globu i nagrody BAFTA. Z dwoma ostatnimi wrócił do domu.