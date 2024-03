„Diuna: Część druga” już zarobiła więcej od jedynki, a kwota wciąż rośnie

Można już raczej śmiało powiedzieć, że premiera „Diuny: Części drugiej” to jedno z największych filmowych wydarzeń w 2024 roku. Widzów interesowało dosłownie wszystko – każda oficjalna zapowiedź, ale też plotka. Nic więc dziwnego, że „Diuna” przyciągnęła do kin mnóstwo osób. Sukces finansowy tej produkcji był pewny od samego początku. Jednak czy można było przewidzieć, że będzie on aż tak duży?