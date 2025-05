Furioza 2: kiedy premiera? Wszystko co wiemy o kontynuacji polskiego hitu

Przypomnę, że pierwsza odsłona opowiada historię Dawida (Mateusz Banasiuk) - lekarza, który zostaje wciągnięty z powrotem w brutalny świat kibolskich porachunków. Jego dawna miłość, Dzika (Weronika Książkiewicz), obecnie policjantka, proponuje mu umowę z prokuraturą - od tej pory Dawid ma infiltrować swoją dawną grupę o nazwie „Furioza”, którą rządzi jego brat Golden (Mateusz Damięcki). W zamian Dzika obiecuje uratować brata przed długoletnim więzieniem. To początek gry na dwóch frontach, która niesie za sobą tragiczne konsekwencje.



Film obejrzało w kinach około 500 tys. widzów, co czyniło go jednym z największych rodzimych sukcesów frekwencyjnych jesieni 2021 - tym bardziej, że mówimy o okresie pandemicznym. Po premierze na Netfliksie w kwietniu 2022 r., „Furioza” przez kilka tygodni zajmowała pierwsze miejsce w globalnym rankingu nieanglojęzycznych filmów na tej platformie, zdobywając ponad 10 mln wyświetleń w ciągu pierwszych dni. Stała się zatem jednym z najlepiej oglądanych polskich filmów na Netfliksie na świecie - co więcej, widzowie i dziennikarze oceniali seans przeważnie pozytywnie. Ogłoszenie kontynuacji było zatem jedynie kwestią czasu. Streamingowy gigant wykupił prawa i zabrał się za realizację.



Reżyser Cyprian T. Olencki stworzył dynamiczne kino akcji, inspirowane estetyką filmów gangsterskich i thrillerów społecznych. „Furioza” przywołuje skojarzenia z brytyjskim kinem o subkulturach, ale z mocnym osadzeniem w polskiej rzeczywistości. Zdjęcia są surowe, montaż dynamiczny, a sceny walk brutalne i realistyczne. Film korzysta z dokumentalnego zacięcia, nie popadając przy tym w moralizatorstwo. Trzymamy kciuki, by sequel nie odleciał w przeciwnym kierunku.