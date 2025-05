Lilo i Stitch: gdzie obejrzeć? Kiedy premiera VOD?

Gdzie teraz można obejrzeć nową wersję "Lilo i Stitcha"? Tylko w kinach! Aktorski remake animacji Disneya trafił na wielkie ekrany w zeszłym tygodniu i już zdążył je podbić. Po weekendzie otwarcia film ma już na swoim koncie 341,7 mln dol., co czyni go piątym największym hitem tego roku - przegrywa z "Thunderbolts*" (355,7 mln), "Kapitanem Ameryką: Nowym wspaniałym światem" (415 mln), "Minecraftem" (940,6 mln) i "Ne Zha 2" (1,9 mld). Nietrudno więc zauważyć, że skoro dopiero trafił do dystrybucji, ma szansę skoczyć jeszcze parę oczek w górę.



Wiadomo, że jeśli jakiś film staje się hitem w kinach, stojąca za nim wytwórnia, chce z tej popularności wycisnąć jak najwięcej. Zapewne więc "Lilo i Stitch" szybko z wielkich ekranów nie zejdzie. W końcu jednak trafi do internetowej dystrybucji, żebyśmy mogli go obejrzeć w zaciszu swoich domów. W tym momencie nie wiadomo, kiedy to dokładnie nastąpi, ale możemy już wysnuć jakieś przypuszczenia w tej kwestii.