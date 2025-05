Duster od Max was nie wciągnął? Po 3. odcinku zmienicie zdanie

Ostatecznie Breen nie był w stanie powiedzieć jej niczego konkretnego prócz tego, aby szła za liczbami. Jest to motyw, który z pewnością będzie obecny w kolejnych odcinkach. I nie tylko on będzie w satysfakcjonujący sposób posuwał akcję do przodu - Ellis prawdopodobnie w końcu zaufa agentce FBI, a ich współpraca może doprowadzić do owocnego rozwiązania kolejnych wątków.