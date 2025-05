The Last of Us jak Gra o tron. Omawiamy krwawy finał 2. sezonu serialu

Ostatni odcinek jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z 5. epizodu - po starciu z Norą, Ellie wraca do kwatery w teatrze, gdzie czekają na nią Jesse i Dina, znajdująca się w złym stanie z powodu przestrzelonej nogi. Ellie wyjawia przyjaciółce, co zrobił Joel, po czym Dina namawia dziewczynę do powrotu do domu. Wkrótce okazuje się, że niedaleko może znajdować się Tommy - Ellie i Jesse ruszają więc na jego poszukiwania. Dziewczyna odkrywa, że Abby może się znajdować w oceanarium i próbuje tam się dostać - sztorm wyrzuca ją jednak na brzeg, a później cudem udaje jej się uniknąć śmierci z rąk Serafitów.



Wówczas robi drugie podejście i wreszcie udaje jej się dostać do oceanarium, gdzie natrafia na kompanów Abby - Owena i Mel. Gdy ten pierwszy chwyta za broń, Ellie instynktownie zabija go, ale kula trafia także Mel - okazuje się, że jest ona ciężarna. Pomimo próśb, Ellie nie udaje się uratować dziecka, a po wszystkim na miejsce docierają też Jesse i Tommy. Gdy wracają do teatru, postanawiają się spakować i wrócić do Jackson, ale na miejscu zjawia się również Abby, która zabija Jessego, a na muszce trzyma Tommy'ego i Ellie. Słyszymy wystrzał, jednak nie widzimy, kto pada jego ofiarą. Pod koniec odcinka przenosimy się kilka dni wstecz - widzimy Abby na stadionie Seattle, która dowiaduje się, że Isaac chce ją widzieć.