Do streamingu wpadło najlepsze sci-fi tego roku. Obejrzysz je bez dodatkowych opłat

To miał być hit. Nie po to się daje 120 mln dol. czterokrotnemu zdobywcy Oscara za "Parasite", żeby dostać wtopę. I po części się udało, bo "Mickey 17" został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków. Na Rotten Tomatoes cieszy się 77 proc. pozytywnych recenzji, co oznacza, że może nie jest filmem całkowicie spełnionym artystycznie, ale na pewno zasługuje na uwagę widzów. Komercyjny potencjał produkcji widać nie tylko w obiecującym koncepcie, ale też gwiazdorskiej obsadzie.



Robert Pattinson wciela się w tytułowego Mickeya, który - zmuszony przez długi u lichwiarza - podejmuje się niecodziennej pracy. W imię kolonizacji obcej planety musi zginąć. A potem znowu. I znowu. I jeszcze parę razy. Aż w końcu jedna z jego wersji przypadkiem pozostaje przy życiu. Teraz musi się ukrywać, żeby nie skończyć w piecu i umrzeć raz na zawsze.