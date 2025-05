Max dowiózł genialny serial. To rozrywka w czystej postaci od J.J. Abramsa

Podczas gdy Jim jest mocnym i zadziornym bohaterem z szelmowskim uśmiechem, agentka Hayes stanowi jego totalne przeciwieństwo. I to na ekranie działa bardzo dobrze. Nie oznacza to, że kobieta jest niepewna siebie, o nie - kiedy Ellis zauważa, że na legitymacji Niny nie ma ani jednej rysy, agentka bez mrugnięcia okiem przyznaje, że to jej drugi dzień w pracy. No i jest to imponujące, bo wcale nie musi nikomu niczego udowadniać - ona po prostu robi swoje i brnie do przodu, mimo przeciwności losu, które zaserwowali jej uprzedzeni do płci i jej koloru skóry koledzy.