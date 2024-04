Kaya Scodelario o 2. sezonie "Dżentelmenów". Aktorka opowiedziała o swoich oczekiwaniach

"Dżentelmeni" to serialowy spin-off filmu w reżyserii Guya Ritchiego o tym samym tytule, który zadebiutował na Netfliksie w marcu 2024 r. i spotkał się z pozytywnym odbiorem publiczności. Przez pierwsze 2 tygodnie od premiery widzowie oglądali go przez 215 mln godzin, a przez użytkowników serwisów Rotten Tomatoes i Filmweb został oceniony bardzo dobrze.



Produkcja skupia się na Eddiem Horniman (w tej roli Theo James), któremu ojciec niespodziewanie zapisał w spadku pokaźną wiejską posiadłość. Kiedy okazuje się, że jest ona imperium marihuany, ekipa z brytyjskiego półświatka postanawia mieć swój udział w lukratywnym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę ze szponów gangsterów i decyduje się pokonać ich własną bronią. Z biegiem czasu przestępcze uniwersum zaczyna wciągać go coraz bardziej, a on sam orientuje się, że zaczyna mu się tam bardzo podobać.