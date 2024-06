Niech to już będzie ostatni egzorcyzm Russella Crowe'a. Aktor się marnuje w podrzędnych horrorach

Realizacja filmu w filmie bierze przedstawiane wydarzenia w podwójny nawias, dając jednocześnie nadzieję na kinofilską zabawę. W "Egzorcyzmie" sprowadza się ona jednak do pustych nawiązań i nieudolnego naśladownictwa. Odgrywane na ekranie scenki z "Egzorcysty" pełnią jedynie funkcję nostalgiczną. Przypominają, jak dobry był to horror i dlaczego wciąż pozostaje najlepszą reklamą Kościoła Katolickiego wszech czasów. W końcu jego premiera przypadła na czas mocnej sekularyzacji społeczeństwa. To w takich chwilach bowiem Hollywood najchętniej sięga po religijne kino grozy, a teraz przecież znowu mamy do czynienia z gwałtownie wzrastającą liczbą zbłąkanych owieczek.