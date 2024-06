Jakie horrory obejrzeć na Max? Te filmy straszą w serwisie

Max jest domem dobrych filmów grozy. Horrorów na platformie znajdziecie całkiem sporo. Nie brakuje wśród nich nawet polskiego akcentu, bo przecież w ofercie serwisu natkniemy się na "Apokawiksę". To oczywiście bardziej komedia, czarna jak smoła co prawda, ale jednak zobaczymy w niej zombie. W dodatku odpowiada za niego Xawery Żuławski, syn Andrzeja Żuławskiego, twórcy "Opętania" czy "Szamanki". Jeśli więc do tej pory tego nie zrobiliście, warto na pewno rodzimą produkcję sprawdzić.