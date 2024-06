Hollywood chce zrobić remake horroru polskiego reżysera. Robert Pattinson na pokładzie

Za sprawą Resetu, debiutującego wtedy na polskim rynku dystrybutora, w listopadzie zeszłego roku "Opętanie" po ponad 40 latach od swej światowej premiery trafiło wreszcie do regularnej dystrybucji kinowej w naszym kraju (wcześniej na wielkim ekranie można je było obejrzeć jedynie na festiwalach bądź specjalnych pokazach). Bilety na seanse rozchodziły się w błyskawicznym tempie. To właśnie najlepiej dowodzi, że horror Andrzeja Żuławskiego w ogóle się nie zestarzał i remake'u wcale nie potrzebuje. W Hollywood mają jednak inne zdanie.



Nie od dziś wiadomo, że zamiast na oryginalność, fabryka snów woli stawiać na przetwórstwo i recykling. Ciągle szuka filmów do odświeżenia bądź zrobienia od nowa. Teraz padło właśnie na horror Andrzeja Żuławskiego. "Opętanie" opowiada o kryzysie małżeńskim. Rozgrywająca się w czasach zimnej wojny akcja przenosi nas do Berlina Zachodniego. Marc po powrocie z wyjazdu służbowego, odkrywa, że żona go zdradza. W dodatku z dwoma kochankami, z czego jeden nie jest człowiekiem. W główne role wcielają się Sam Neill i niesamowita Isabelle Adjani.