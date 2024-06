Ten horror na VOD zrobi wam weekend. Gra w nim gwiazda "Wiedźmina"

Freya Allan, najlepiej znana z roli Ciri w netfliksowym "Wiedźminie" wciela się tu w młodą kobietę, która dziedziczy po ojcu zaniedbany pub. Jak to już często w horrorach bywa, Iris ma traumę do przepracowania. Kiedy schodzi do piwnicy rodzinnego przybytku, odkrywa istotę, która jej w tym pomoże. Pradawny stwór z workiem na głowie umożliwia kontakt ze zmarłymi. Oczywiście jest pewien haczyk. A nawet kilka. Przede wszystkim z usług Bagheada można korzystać tylko przez dwie minuty. Po tym czasie przekracza się bowiem punkt bez powrotu.



Zafascynowana swoim odkryciem Iris wierzy, że może je wykorzystać, aby uczynić coś dobrego. Za pomocą stwora postanawia więc przynosić chwilową ulgę ludziom, którzy stracili swoich bliskich. Baghead ma im pozwolić na kontakt z ukochanymi osobami. Jak główna bohaterka szybko się zorientuje, nie wszyscy jednak na to zasługują. To z jednej strony, a z drugiej odkryje ciążącą nad pubem klątwę, która na zawsze wiąże jego właściciela/właścicielkę z tajemniczą istotą.