Gdzie obejrzeć film "Elvis"? Produkcja już śmiga na VOD

Nominowana do Oscara produkcja to oczywiście historia ikony rock and rolla, światowej sławy bożyszcza kobiet - Elvisa Presleya. W filmie została przedstawiona ewolucja jego dynamicznej kariery, która rozwijała się w Ameryce na tle burzliwych przemian kulturowych i politycznych. Zobrazowana została również ponad dwudziestoletnia relacja Elvisa z jego charyzmatycznym menadżerem "Pułkownikiem" Tomem Parkerem, który poprzez popełnione błędy przyczynił się do tragicznej śmierci muzyka.