Na samym początku widzimy dyskusję na Facebooku. W tle śpi Lydia Tar, a dwie osoby o niej rozmawiają. Jedna nie wierzy, że ta słynna dyrygentka mogłaby mieć sumienie. Rzeczywiście z czasem okaże się potworem, ale najpierw musimy przebrnąć przez… napisy końcowe. Ten moment, podczas którego, o ile nie jest to film Marvela, zazwyczaj uciekamy z kina, tutaj staje się obowiązkowym elementem seansu. Według Todda Fielda spełnia to dwie funkcje. Z jednej strony dezorientuje widza, sprawdza, czy jest gotowy na to, co go czeka. Z drugiej – rekalibruje nasze oczekiwania względem hierarchii. Maluczcy, ci pomijani, niewidoczni, wysuwają się w ten sposób na pierwszy plan. Współgra to z podejmowanym przez reżysera tematem.



"Tar" to opowieść o zmiennej naturze władzy - przywilejach i ich nadużywaniu, kontroli i jej utracie. Tematy te zostają zaklęte w formie muzycznej biografii. Zamiast prawdziwych gwiazd muzyki popularnej pokroju Freddie’ego Mercury’ego ("Bohemian Rhapsody"), Eltona Johna ("Rocketman"), czy Elvisa Presleya ("Elvis") mamy fikcyjną gwiazdę muzyki klasycznej. To jednak wciąż historia o bolesnym upadku z samego szczytu. Field stawia swoją bohaterkę na piedestale, aby ją z niego zrzucić. Buduje jej pomnik, ale nie trwalszy niż ze spiżu, tylko tekturowy, aby móc go łatwo zniszczyć. Różnica jest taka, że zamiast alkoholem i narkotykami wszyscy tu – jakby to ujął Mozart z "Amadeusza" – srają marmurem.