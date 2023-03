Rozdanie Oscarów 2023 za pasem! Gdzie obejrzeć najważniejsze nominowane filmy?

Pisząc swoją recenzję "Fabelmanów" doszedłem do wniosku, że to najlepszy film Stevena Spielberga od przynajmniej dwóch dekad. Wciąż podtrzymuję to zdanie. To piękna, pełna wrażliwości i pozbawiona tanich prób automitologizacji opowieść o pasji, miłości i rodzinie. Obraz uczciwy i zaskakująco dojrzały. 16 marca wpadnie do Polsat Box Go, a już teraz możecie wypożyczyć go w Playerze.