Empik obiecuje, że pomoże ci wydać książkę. Sprawdzamy, na czym polega usługa Selfpublishing

Napisałaś powieść, pracę naukową, komiks, zbiór opowiadań czy poradnik? W Empik Selfpublishing możesz wydać swoje tytuły w trzech formatach: ebooka, audiobooka i książki papierowej. Firma przekonuje, że to pierwsza platforma selfpublishingowa w Polsce oferująca tak szeroką, bezpośrednią dystrybucję.



Serwis umożliwia bowiem wprowadzenie dzieła do sprzedaży w ramach ekosystemu Grupy. Tym samym otwiera twórcom drzwi do milionów odbiorców w Polsce - klientów Empik.com (nawet 10 mln klientów w skali miesiąca) i użytkowników aplikacji Empik Go (niemal 350 tys. słuchaczy i czytelników co miesiąc). Warto dodać, że na nowej platformie autorzy znajdą również bezpłatne materiały eksperckie, które pomogą w całym procesie wydawniczym.



Proces przygotowawczy? Samodzielny, przynajmniej częściowo. Empik Selfpublishing oferuje różnorodne warianty publikacji, pozostawiając twórcom pełną swobodę w kwestiach takich jak wygląd okładki, forma, treść czy data wydania. Wydawcą książki jest sam autor, stąd cały proces, od strony kreatywnej po wydawniczą, a także prawa autorskie zostają po stronie twórcy. Rolą Empiku w tym procesie jest natomiast zapewnienie szerokiej dystrybucji i technologicznego wsparcia, a w przyszłości również możliwości promocji. Wybrane tytuły o wysokim potencjale będą miały także szansę trafić na półki stacjonarnych Empików. Promujemy również na własną rękę, choć warto nadmienić, że zapytani o to przedstawiciele firmy zapowiedzieli wprowadzenie dodatkowych możliwości promocji dla twórców w ramach ekosystemu Grupy Empik.