Kariera po Eurowizji. Co słychać u uczestników tegorocznego konkursu?

Na początku warto przyjrzeć się przede wszystkim Loreen i wygląda na to, że zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji nie próżnuje. Reprezentantka Szwecji kilka tygodni temu zapowiedziała swoją trasę koncertową - The Tatoo Tour 2023 - w ramach której odwiedzi Irlandię, Anglię, Holandię, Belgię i Niemcy, a 16 listopada pojawi się w warszawskim klubie Stodoła. Okazuje się jednak, że nie będzie to jedyny występ zwyciężczyni Eurowizji w Polsce - wokalistka zawita również do Kielc, gdzie wystąpi podczas Koncertu Przebój Lata Radia Zet, który odbędzie się 26 sierpnia na scenie Kadzielni. Na ten moment Loreen ma na swoim koncie dwa albumy - "Heal" (2012) oraz "Ride" (2017).



Zaraz po Loreen na podium znalazł się Kaarija, reprezentant Finlandii i jeden z faworytów do wygranej. I choć ostatecznie kryształowy mikrofon nie trafił do rąk artysty, to nie przeszkodziło mu to w rozwijaniu swojej muzycznej kariery. Kaarija zapowiedział, że w połowie października wyruszy w trasę koncertową po Europie. Jego pierwszym przystankiem będzie Sztokholm, a następnie Tallinn, Berlin, Monachium i Antwerpia. Ostatnimi miastami będą Glasgow i Dublin, a finałowy występ wokalisty odbędzie się w Londynie.



