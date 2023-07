Kaarija ogłosił trasę koncertową. Gdzie wystąpi jeden z faworytów w Eurowizji?

Od finału 67. edycji Eurowizji minęły już niemal 2 miesiące, a uczestnicy i uczestniczki konkursu pchają swoje kariery do przodu i co jakiś czas pojawiają się nowe doniesienia na ich temat. Blanka, reprezentantka naszego kraju, może i nie koncertowała na skalę światową, ale kilka dni po finale zagrała koncert w Rawiczu, we wrześniu pojawi się w Warszawie w ramach wydarzenia Roztańczony PGE Narodowy, a zaledwie kilka dni temu zadebiutował jej drugi singiel - "Boys Like Toys" - który przesłuchało już prawie milion słuchaczy. Z kolei międzynarodowa trasa Loreen, zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji, rozpocznie się w listopadzie. Autorka hitu "Tattoo", który dał jej przepustkę do zwycięstwa, odwiedzi m.in. Paryż, Oslo, Hamburg i Warszawę - 16 listopada zagra w klubie Stodoła. Nie próżnuje także Kaarija, zdobywca drugiego miejsca w muzycznym konkursie. W sierpniu artysta wyruszy w trasę koncertową po rodzimej Finlandii, a w październiku pojawi się także w innych europejskich krajach.