Ewa Swoboda kontra IShowSpeed. Biegaczka rzuciła wyzwanie influencerowi

Podczas streama IShowSpeed otrzymał bowiem wiadomość od fana, który zachęcał go do tego, by przyleciał do Polski i zmierzył się z Ewą Swobodą: "Musisz się z nią pościgać. Jest obecnie jedną najszybszych dziewczyn na świecie i jest biała" - napisał, na co IShowSpeed, który nawet w nazwie swojego nicku ma przecież słowo "prędkość", odpowiedział buńczucznie: "Nikt na świecie nie może mnie pokonać w wyścigu. Poważnie. Nie było takiej sytuacji w moim życiu, kiedy przegrałem wyścig".