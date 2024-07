Największy YouTuber mówi, że mógłby być prezydentem USA. To mi kogoś przypomina

Tymczasem Donaldson kontynuował swoją złotą myśl w kolejnych wpisach, a niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy youtuber - który w świecie internetu osiągnął więcej niż ktokolwiek - faktycznie nie będzie się kiedyś przymierzał do objęcia tego urzędu. Jeden z jego pomysłów na „naprawę” kraju to porzucenie politycznych partii i przyjęcie centrowego podejścia do każdej kwestii. Proste i genialne, prawda? No, niezupełnie, ale to 26-latek zajmujący się robieniem filmów na YouTube - ma prawo nie do końca ogarniać tych spraw.



Donaldson dodał, że nie będzie go można „kupić” oraz że nie będzie miał żadnych zobowiązań wobec politycznych partii. Jednak niezależnie od tego, ile powagi było w wypowiedziach Beasta, chłopak zdaje sobie sprawę, że jego młody wiek jeszcze długo będzie dyskwalifikować go z ewentualnej kandydatury - choć jego obliczenia okazały się nieco błędne.