IShowSpeed chwilę po wyjeździe z Polski został zaatakowany. Przez własnych fanów

Jakiś czas temu nastoletni youtuber rozpoczął podróż po Europie i transmituje na żywo z kolejnych europejskich miast. Pojawił się już we Włoszech, Holandii i Niemczech, a niedawno zawitał również do Polski. Po wizycie w Warszawie udał się do Szwecji, a następnie do Norwegii, gdzie czekała na niego niemiła niespodzianka. Jeśli myśleliście, że to w Polsce streamer doświadczył chaosu, to lepiej zapnijcie pasy, bo to spotkanie z fanami w Oslo mogło zakończyć się dla niego tragicznie.