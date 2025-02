Netflix zapewnia podwójną dawkę adrenaliny. Te filmy zawładną twoim weekendem

Skąd wiadomo, że użytkownicy Netfliksa lubią filmy akcji? No, a kto nie mógł się ostatnio oderwać od najnowszego "Mission: Impossible"? Kto nieco wcześniej zachwycał się "Znowu w akcji" - pełną sensacyjnych atrakcji komedią z Cameron Diaz i Jamie Foxxem? No oczywiście, że subskrybenci platformy. Streamingowy gigant zapewnia im więc stały dostęp do ulubionego narkotyku - adrenaliny. Za chwilę otrzymają jej podwójną dawkę. Jedną po drugiej.



Netflix rozpocznie podwójne uderzenie filmami akcji już w przyszły czwartek. To wtedy na platformie pojawi się "Miasto demonów". To historia mężczyzny oskarżonego o zamordowanie swojej rodziny. Co prawda nie jest bez winy, bo pracował jako płatny zabójca, ale akurat ze śmiercią najbliższych nie miał nic wspólnego. Dlatego postanawia zemścić się na prawdziwie winnych. Zamierza tym samym pozbyć się "zamaskowanych" demonów, które opanowały jego miasto.