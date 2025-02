Gdyby Czarne lustro kręcili Niemcy, to wyglądałoby właśnie tak. Ten thriller Netfliksa jest świetny

Współczesność przeplata się z wydarzeniami z lat 60. i 70., ponieważ okazuje się, że Cassandra istniała naprawdę i mieszkała w pięknym domu wraz ze swoją rodziną. Twórcy stopniowo odkrywają, kim była, co sprawiło, że została zamknięta za szklanym ekranem i jaki jest jej złowieszczy cel. Wszystko to okraszone jest vintage scenografią, która świetnie odwzorowuje realia epoki i urozmaica cały serial.



Mimo że zamysł na produkcję był świetny, to "Cassandra" ma pewne logiczne niedociągnięcia. Biorąc pod uwagę sam wystrój domu, wiadomo, że od momentu wprowadzenia się na miejsce rodziny właściwie nic się nie zmieniło - w jaki sposób to wszystko przetrwało tyle lat? Jak to możliwe, że rodzina wprowadziła się na miejsce, nie robiąc żadnego remontu i nie odświeżając wnętrz? Innym zastanawiającym aspektem jest natomiast to, jak dokładnie działała Cassandra - czy jej oprogramowanie przez ten czas nie zdążyło się zestarzeć? Czy nie potrzebowała aktualizacji?



Wszystkie te drobne wątpliwości schodzą jednak na bok, ponieważ "Cassandra" to produkcja, przy której można się po prostu dobrze bawić. Fabuła, która zawiera wiele zaskakujących elementów, jest wciągająca, a sam serial trzyma w napięciu do samego końca. Na ten thriller zdecydowanie warto rzucić okiem - na jednym odcinku z pewnością nie poprzestaniecie.