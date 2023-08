Nie tylko "Red, White & Royal Blue". Oto pięć najciekawszych filmów o miłości LGBT, które warto zobaczyć

To oscarowy obraz wyreżyserowany przez Lukę Guadagnino. Produkcja dostała Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Akcja filmu rozgrywa się latem 1983 roku. Elio Perlman, błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując i grając muzykę klasyczną, czytając i flirtując ze swą przyjaciółką, Marzią. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, zwłaszcza że za kompana ma swego ojca, szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze, oraz matkę Annellę, tłumaczkę, która uczy chłopaka rozkoszować się kulturą, pięknem oraz przyrodą Włoch. Pewnego dnia do willi przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta, pracujący z ojcem Elia nad swym doktoratem. Pośród skąpanych w słońcu, przepięknych krajobrazów, Elio i Oliver odkrywają uderzające do głowy budzące się pożądanie między nimi, które na zawsze odmieni ich życie. To lato obaj zapamiętają na długo.